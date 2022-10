Puzza di fogna dal bagno, ecco come sbarazzarsi del cattivo odore

Cosa fare quando l’odore di fogna in bagno è fortissimo? Questi sono i rimedi naturali da adottare immediatamente per farlo sparire.

L’odore di foglia è comune, soprattutto in alcune case. Non bisogna pensare subito che ci sia un guasto o che le tubature possano essere ostruite, perché a volte si tratta di una semplice combinazione di elementi che portano all’emissione di questi odori direttamente dalle fognature. L’obiettivo è sicuramente individuare il tipo di problema e adottare ogni tipo di rimedio naturale per sconfiggere il cattivo odore dagli ambienti. Come fare? Ecco alcuni ingredienti completamente naturali ed economici per eliminare questi cattivi odori.

Quali sono le cause del cattivo odore di fogna?

Ci sono moltissimi casi in cui l’odore brutto che arriva dalle fogne esce dal bagno oppure dai lavandini. La casa diventa un luogo invivibile dove restare e si cerca immediatamente un rimedio completamente naturale.

Le cause di questo odore possono essere tantissime, tra queste sicuramente un accumulo nel tempo di sporco – capelli – peli o residui di detersivo/detergente per i piatti. Quando le tubature o il sifone è bloccato, i batteri prolificano e i cattivi odori escono dalle tubature (wc, lavandini, doccia e vasca).

Nei casi più gravi è importante che si chiami immediatamente un tecnico, onde evitare guasti di vario genere. Altrimenti si possono adottare dei rimedi completamente naturali che vanno a lavorare direttamente sulle tubature e restituire un ottimo odore in tutta la casa.

Cattivo odore dalla fogna: i metodi per eliminarli subito

Ci sono diversi rimedi naturali che possono essere adottati al fine di eliminare immediatamente i cattivi odori dalla fogna. I migliori sono i seguenti:

Limone , la soluzione perfetta per eliminare il cattivo odore che emerge dalla fogna e che si impregna in tutte le stanze. Per usarlo al meglio basterà prendere un secchio pieno di acqua bollente e aggiungere il succo di 3 limoni biologici. Subito dopo si versa la soluzione nello scarico e si lascia agire tutta la notte prima di tirare lo sciacquone;

