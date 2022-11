Il maltempo flagella il Sud, frana a Ischia: auto trascinate in mare | Dispersa una famiglia con un neonato

L’ondata di maltempo che da questa notte si sta abbattendo sulla Campania non dà tregua. Sull’isola di Ischia si contano i danni peggiori.

Una frana si è abbattuta su Via Celario, raggiungendo il lungomare, a Casamicciola Terme. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Tratto in salvo dai vigili del fuoco un uomo che era stato travolto dal fango. Apprensione per una famiglia, tra cui un neonato, che risulta ancora dispersa.

Il maltempo flagella il Sud

Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo da diverse ore sulla Campania. La protezione civile ha diramato l’allerta arancione dalle 21 di venerdì sera fino alle 21 di oggi. In particolare a Ischia si registrano i danni peggiori. La pioggia battente ha originato una frana, che ha travolto diverse auto in sosta. Un uomo è stato travolto dal fango ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e dagli uomini della Protezione Civile.

La frana, originatasi in località Pulltriello, ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola, alle pendici del monte Epomeo. Diverse auto sono state trascinate in mare.

A Casamicciola Terme, zona centrale dell’isola, diverse case sono state invase dal fango. Il porto al momento risulta impraticabile.

Dispersa una famiglia con un neonato e un giovane di 25 anni

A seguito della frana che ha travolto le abitazioni a Casamicciola Terme, 2 abitazioni sono state completamente travolte dal fango. I dispersi sono una 25enne residente al civico 8 e una famiglia composta da marito moglie e un neonato.

il numero di dispersi potrebbe salire a 8. I soccorritori volontari stanno cercando i residenti al civico 13 della stessa strada tra cui una donna straniera e una famiglia. Decine e decine le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Allertata anche la prefettura di Napoli. L’isola è di nuovo al collasso per il maltempo. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi.