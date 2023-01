Bonus 500 euro per i nati in questi anni, chi potrebbe richiederlo da subito

I nati in questi anni potranno accedere ad un bonus 500 euro da richiedere immediatamente, ma solo con questi requisiti.

Parte un nuovo bonus voluto dal Governo, che in realtà era già presente ma è stato studiato in maniera differente per provare ad abbracciare una platea differente. Stiamo parlando del bonus 500 euro per tutti i giovani che sono nati nel 2004, con la possibilità di acquistare prodotti e servizi utili per la crescita e la cultura. Tra questi prodotti ci sono biglietti per teatro e cinema, oppure eventi e corsi di lingue o musica: tutto è finalizzato alla crescita del soggetto e alla sua voglia di imparare. È importante che gli aventi diritto facciano immediata domanda sul sito di 18app: facciamo chiarezza in merito.

Bonus 500 euro, come richiederlo

Come accennato, questo è un bonus dedicato ai ragazzi di oggi così che possano avere uno strumento utile per studiare e continuare a migliorare la loro cultura personale. Dal 31 gennaio 2023 possono partire le domande per tutti coloro che sono nati nel 2024.

La domanda viene fatta attraverso il sito 18app e con la propria identità digitale SPID oppure CIE. Questo aiuto si chiama Bonus Cultura con registrazione da fine gennaio sino al 31 ottobre 2023.

Riepilogando, tutte le date che i giovani aventi diritto devono tenere conto sono:

Registrazione alla piattaforma dal 31 gennaio sino al 31 ottobre 2023

Uso del bonus entro il 30 aprile 2024

Per chi è nato nel 2003 l’uso del bonus deve essere fatto entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Il bonus Cultura è stato quindi finalmente rinnovato e possono richiederlo anche i nati nel 2004, con a disposizione 500 euro che potranno essere spesi per cultura, prodotti e ogni tipo di corso che funga come interesse per tutti i giovani.

Per poter fare la domanda al bonus non è necessario avere un reddito specifico, solo essere degli studenti attivi e aver compiuto 18 anni. La richiesta deve essere fatta dal 31 gennaio entro e non oltre il 31 ottobre.

Come si usa il bonus giovani?

Il bonus da 500 euro si usa all’interno di tutti i negozi fisici e virtuali che hanno dato autorizzazione e aderiscono all’iniziativa del Governo. Sul portale ufficiale si potrà avere a disposizione la lista completa dei negozi virtuali e quelli che sono a disposizione su tutto il territorio nazionale.

Chi cerca di convertire il bonus 500 euro in denaro rischia una multa salatissima da 25mila euro.

Un piccolo riepilogo di quelli che sono i prodotti e servizi a disposizione sul bonus cultura:

Biglietti per gli eventi di ogni tipo, dal cinema al teatro

Visite presso i musei – parchi e mostre

Acquisti di libri, dispense e ogni tipo di rivista digitale/cartacea

Corsi di musica, lingue, teatro o ogni forma di cultura

Ovviamente, sono esclusi tutti gli acquisti che riguardano piattaforme di divertimento/svago e tutto ciò che non ha a che vedere con la cultura.