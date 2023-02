Bonus 276 euro per i lavoratori, chi lo avrà in busta paga: finalmente soldi in più

Bonus 276 euro per i lavoratori dipendenti di questo settore: ecco chi lo avrà in busta paga. Finalmente un bonus una tantum in arrivo.

In arrivo il bonus una tantum per questa determinata platea di lavoratori: ecco chi lo avrà in busta paga e a quanto ammonta l’incremento. Questo bonus per i lavoratori rappresenta una valida soluzione alternativa agli scatti di anzianità e contrattuali. Il bonus erogato a favore di una determinata platea di lavoratori viene corrisposto per 13 mesi ed è pari a 1,5 punti percentuali. Con la Manovra di Bilancio ha previsto uno stanziamento pari ad un miliardo di euro.

Bonus 276 euro ai lavoratori: a chi spetta questa agevolazione?

Il bonus una tantum pari a 276 euro è stato adottato come alternativa agli scatti di anzianità e contrattuali. La Manovra 2023 prevede uno stanziamento di un miliardo di euro per il bonus dipendenti pubblici 2023. L’importo spettante è pari a 1,5 punti percentuali della retribuzione spettante. Si tratta di dipendenti statali o degli Enti territoriali che consentono di fronteggiare il carovita. Il bonus verrà corrisposto per tredici mensilità e sarà un’indennità una tantum. Gli incrementi vanno da trenta euro ad un importo 135 euro.

Bonus 276 euro ai lavoratori: come funziona?

Nella Manovra di Bilancio il bonus dipendenti pubblici include i contributi ai fini del trattamento previdenziale. Non è rilevante agli effetti del TFR, dell’indennità premio di fine servizio e delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un bonus anti-inflazionistico, ovvero un emolumento accessorio una tantum. L’incremento del bonus è proporzionale alla retribuzione: più elevato è lo stipendio maggiore è l’ammontare del bonus spettante ai lavoratori dipendenti pubblici.

In questa categoria di lavoratori rientrano tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione, in particolare le amministrazioni statali, le amministrazioni regionali, le Province, le amministrazioni comunali, i Consorzi, le Comunità montane, le istituzioni scolastiche ed universitarie, le Camere di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Il Bonus 276 euro spetta anche ai legali, ai Magistrati, le Forze di Polizia, i Vigili, i Docenti universitari, i Diplomatici.

Bonus Dipendenti Pubblici: quando arriva?

Il bonus dipendenti pubblici sarà accreditato per tredici mensilità: ciò implica che sarà distribuito per ogni busta paga corrisposta al lavoratore per un anno. L’adeguamento dell’importo spettante inizierà a partire dal corrente mese. Di conseguenza, anche il bonus extra spetterà a partire da questo mese. La maggiorazione dovrebbe andare a coprire i mancati rinnovi di molti contratti collettivi nazionali della PA.

Bonus lavoratori dipendenti pubblici: a chi spetta l’indennità di 276 euro?

In base alla tabella dell’Economia e delle Finanze agli operatori di prima area fascia 1 spetta un aumento di importo pari a 23 euro, che moltiplicato per 12 mensilità consente di beneficiare di un bonus pari a 276 euro.