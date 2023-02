Secondo gli Stati Uniti il pallone spia cinese è parte di un programma di sorveglianza

By

Pallone spia cinese è stato abbattuto nei giorni scorsi mentre sorvolava il suolo americano, secondo quanto riportato dai 007 USA, il pallone spia è parte di un più vasto programma di sorveglianza che è gestito dai militari cinesi.

Questo è quanto è stato riferito alla Cnn da diversi funzionari americani che sono a conoscenza del caso, e che riportano la notizia che è solo una delle 20 missioni eseguite dall’esercito cinese sui cinque continenti.

Pallone spia cinese, parte di un vasto piano di sorveglianza

Nei giorni scorsi sul territorio americano è stato avvistato e abbattuto un pallone spia cinese, secondo quanto ipotizzato dall’intelligence americana questo pallone rientra in un vasto programma di sorveglianza gestito dalla Cina che coinvolge tutti i continenti.

Secondo le informazioni in possesso il programma prevede di poter contare su una serie di palloni similari, attualmente gli Stati Uniti non conoscono le dimensioni della flotta di palloni spia cinesi.

Negli ultimi anni però ,secondo quanto riportato dalle fonti della Cnn, il programma ha più volte condotto missioni su tutti e cinque i continenti, in particolare si parla di ben 20 missioni.

Un quarto di questi voli sarebbero stati realizzati all’interno dello spazio aereo americano anche se non tutte le volte hanno sorvolato proprio sul territorio.

I palloni spia, che sono stati avvistati nel mondo, non erano poi tutti dello stesso modello di quest’ultimo, che è stato abbattuto a largo della costa del Carolina del Sud. Ciò fa supporre che la Cina disponga di diverse varianti di palloni spia.

I resti del pallone spia sono attualmente nelle mani degli americani, in particolare si trovano all’interno di un laboratorio del governo sito a Quantico nello stato della Virginia.

Qui un team di élite di ingegneri appartenenti al FBI si sta occupando di esaminarne i resti per capire quanto più possibile su questo strumento.

In particolare si vuole conoscere quali dati di intelligence possano essere stati raccolti, e inoltre si cerca di reperire quante più informazioni possibili su questo strumento in modo da poterne identificare altri in futuro.

Si cerca inoltre di capire la capacità tecnica del pallone, quali dati è in grado di raccogliere e intercettale e a quali satelliti è stato collegato prima di essere abbattuto.

Inoltre si vuole analizzare la possibilità che vi sia la presenza di informazioni e caratteristiche utili che gli stessi americani potrebbero utilizzare a proprio vantaggio.

Il comandante generale Glen VanHerck, comandante del Northern Command, lo scorso lunedì 06 febbraio 2023, durante un’intervista con i giornalisti ha reso noto che più volte in passato i palloni spia hanno attraversato lo spazio aereo americano senza che però siano stati rilevati.

Secondo una fonte riuscire ad analizzare il pallone spia e a ricostruirlo permetterà di determinare se questo dirigibile fosse in grado di trasmettere dati in tempo reali direttamente ai militari cinese o se invece contenesse una memoria di dati da analizzare solo una volta che è stato recuperato.

Le parole del portavoce Pat Ryder

Pat Ryder, portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, ha reso noto che la Cina ha rifiutato l’offerta fatta dagli americani per un colloquio, dopo l’abbattimento del pallone spia.

Il Pentagono ha proposto di effettuare una chiamata tra il Ministro della Difesa americano Lloyd Austin e il Ministro della Difesa nazionale cinese Wei Fenghe, ma da Pechino è stata rifiutata la richiesta.

Il portavoce ha inoltre chiarito che gli americani credono fortemente nella necessità di poter mantenere attive le comunicazioni tra Stati Uniti e Cina per poter gestire le relazioni in modo responsabile. Ha perciò ribadito che intende continuare a spingere per ottenere una linea comunicativa con Pechino.

Pechino ha commentato il pallone spia definendolo uno strumento a scopi civili che è finito fuori rotta.