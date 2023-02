Ischia, madre e figlia picchiate con violenza: arrestato il padre

Aggredisce la moglie e poi scatena tutta la sua furia e la sua violenza sulla figlia, una bambina di soli 2 anni. Un 41enne è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione di Ischia con accuse molto pesanti.

Ha picchiato sua moglie prima di accanirsi contro la bambina, scaraventandola sul pavimento. La piccola è ricoverata in ospedale. Vediamo quali sono le sue attuali condizioni.

Ischia: madre e figlia picchiate

Una violenza cieca che un padre ha scaraventato su sua figlia di soli 2 anni. E’ accaduto ad Ischia, in provincia di Napoli. L’uomo, 41 anni, è stato poi arrestato dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto, prima che l’uomo potesse continuare a picchiare le due donne.

Infatti, prima di accanirsi sulla piccina, l’uomo aveva già picchiato la mamma della piccola, che da tempo era costretta a subire le violenze dell’uomo. E, proprio con l’accusa di violenza in famiglia, nella serata di ieri, il 41enne è stato arrestato dai Carabinieri di Ischia.

Siamo a Forio d’Ischia, abitazione della coppia. Dopo l’ennesima lite, l’uomo si è accanito con inaudita violenza verso la sua compagna, picchiandola. Era visibilmente ubriaco. L’ha presa per il collo, l’ha sbattuta contro una parete ed ha iniziato a minacciarla. Violenze che duravano da quattro anni a questa parte. Non contento, però, dopo essersi accanito su di lei, ha spostato la sua attenzione sulla figlia di soli 2 anni.

Ha preso anche lei e, con altrettanta violenza, la stessa con la quale aveva trattato sua madre, l’ha scaraventata a terra sul pavimento. La piccola, nel cadere in modo violento e brusco, ha battuto la testa ed ha perso i sensi.

La piccola è stata scaraventata a terra con violenza

Le urla della donna e della piccina hanno allertato i vicini di casa che hanno subito chiamato le Forze dell’ordine, che sono intervenute nel giro di poco tempo, insieme anche al personale medico del 118. Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo, mentre i medici hanno provveduto a medicare e a stabilizzare madre e figlia che sono state portate immediatamente all’ospedale.

La donna ha ferite giudicate guaribili in 7 giorni, mentre la figlia di 2 anni resta ancora ricoverata in ospedale e sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. L’uomo invece, è stato arrestato e condotto in carcere, dove attende di esser giudicato e processato.

Come dicevamo, sono state le urla strazianti della madre che inveiva contro l’uomo che aveva appena tramortito la bambina, ad allarmare i vicini che hanno chiamato le Forze dell’ordine. La piccola, infatti, quando ha sbattuto la testa sul pavimento, in modo violento, questo le ha provocato un’importante ferita alla testa con conseguente copiosa perdita di sangue e, altrettanta, perdita di sensi.

Una volta arrivati sul posto, i medici del 118 l’hanno soccorsa e subito trasportata in ospedale, dove resta in osservazione e, per fortuna, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.