In cosa consiste il bonus 2000 euro per le vacanze degli studenti e a quali soggetti spetta. Si tratta di un importante incentivo.

Vi sveliamo tutto su quest’attesissimo bonus del valore di 2000 euro che sta facendo gola a moltissimi italiani. Si tratta di un’agevolazione a cui vorrebbero accedere in molti, ma soltanto i nati in questi anni possono.

Fino a 2000 euro di bonus dall’INPS

L’INPS ha rilasciato una nuova circolare nella quale annuncia l’avvio di un bando, dedicato a cittadini italiani in possesso di determinati requisiti.

Il bando serve per richiedere un bonus, chiamato Estate INPSieme, che permette a chiunque ne usufruirà di beneficiare di incredibili vantaggi. Il bonus in questione è pensato per far sì che alcuni giovani possano realizzare una vacanza pagata dall’ente di previdenza sociale.

Questo bonus prevede 1000 euro che verranno erogati a chi è figlio di un dipendente dell’Amministrazione Pubblica o di un pensionato che ha lavorato in passato in questo settore;

e poi ancora, il giovane in questione, nel corso dell’anno 2022/2023 deve aver frequentato o le scuole elementari o le medie o le superiori. L’obiettivo del bonus è quello di favorire le vacanze e il relax per gli studenti e allo stesso tempo incentivare la cultura con viaggi in Italia.

In realtà, l’importo che verrà erogato da INPS oscillerà tra i 600 e i 1000 euro. L’ultima parola sull’ammontare la prenderà INPS, che deciderà sulla base del reddito annuo familiare.

Ma non è tutto, perché il bonus Estate INPSieme si compone di un’altra parte, che permetterà ad alcuni cittadini di percepire addirittura 2000 euro. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli del bando di INPS.

Bonus vacanza per gli studenti

Il bonus Estate INPSieme vuole permettere agli studenti di accedere addirittura a 2000 euro di bonus per i loro viaggi. L’incentivo verrà erogato a chi è figlio di un dipendente dell’Amministrazione Pubblica o di un pensionato che ha lavorato in passato in questo settore;

inoltre, il giovane deve essere stato iscritto all’anno scolastico 2022/2023, avere almeno 16 e frequentare il terzo, il quarto o il quinto anno delle scuole superiori. Stiamo parlando, quindi, dei nati dal 2007 al 2004 circa.

E non è tutto, perché lo studente in questione deve essere in possesso di una certificazione di livello B1 in una delle lingue straniere elencate nel bando di INPS.

Ma come mai i requisiti di questo Bonus vacanza per gli studenti variano così tanto rispetto al bonus precedente? La risposta è che questo bonus è valido anche per i viaggi all’estero e che l’incentivo arriva a 2000 euro.

E poiché la vacanza in questione può durare due settimane al massimo, INPS ha messo a disposizione dei cittadini un altro bonus, del valore di 3900 euro! Potranno beneficiare di quest’incentivo tutti coloro i quali desiderano iscriversi a un corso di lingua straniera all’estero.

L’obiettivo dell’incentivo è quello di coprire i costi di viaggio e di permanenza nella località scelta. Per richiedere i vari bonus vacanze, il cittadino deve collegarsi al sito dell’INPS e inoltrare la richiesta in via telematica entro le ore 12.00 del giorno 27 marzo del 2023.