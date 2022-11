Aumento in busta paga, 117€ al mese e fino a 1700 euro di arretrati: a chi spettano

By

Buone notizie per i lavoratori di un determinato comparto: è previsto un aumento in busta paga di 117 euro al mese e fino a 1700 euro di arretrati. Ecco a chi spetta l’aumento in busta paga di dicembre.

Crisi economica, inflazione, carovita, caro bollette e aumento del prezzo della benzina stanno mettendo in seria difficoltà le famiglie italiane, che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Il Governo guidato da Giorgia Meloni, tenendo conto dell’emergenza energetica, sta mettendo in atto una serie di misure e di agevolazioni volte a sostenere economicamente le famiglie ed i lavoratori italiani. Ci sono buoni segnali positivi che fanno sperare e consentono alle famiglie italiane di tirare un sospiro di sollievo.

Busta paga aumenti per questa categoria di lavoratori

Una prima categoria di lavoratori dipendenti che potrà beneficiare dell’aumento in busta paga oltre agli arretrati è quella assunta nel comparto delle assicurazioni. Secondo l’ANIA sarebbero 47.000 dipendenti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato, che potranno beneficiare di un interessante incremento in busta paga. I contratti sono scaduti nel 2019 e sono stati accumulati arretrati per circa duemila euro. Oltre agli arretrati è previsto l’accredito di 205 euro al mese di incremento salariale per i lavoratori dipendenti del settore assicurative.

Aumento busta paga di 200 euro per questi lavoratori

I lavoratori che potranno beneficiare dell’aumento in busta paga pari a duecento euro sono i lavoratori del comparto agricolo. L’aumento dello stipendio pari a duecento euro arriverà direttamente sul conto a cui si aggiunge il bonus pari a 150 euro per i lavoratori che hanno maturato un reddito di importo inferiore ai ventimila euro.

Aumento in busta paga a dicembre: 117€ al mese e fino a 1700 euro di arretrati

C’è una determinata platea di lavoratori che potranno beneficiare di un aumento pari a 117€ al mese e fino a 1700 euro di arretrati. Il sedici di novembre è stato siglato il nuovo contratto di lavoro che ha interessa oltre quattrocento mila dipendenti del settore pubblico, in particolare i dipendenti assunti nei Comuni, Province e Regioni. Da poco è stato siglato il rinnovo contrattuale per i dipendenti del settore Scuola e per il comparto sanitario.

Il mese di dicembre sarà un mese particolarmente ricco per questa platea di dipendenti pubblici che potranno beneficiare dell’aumento salariale di euro 117 in busta paga. L’incremento mensile in busta paga è pari a 117 e cinquanta tre centesimi, mentre il cumulo degli arretrati è pari ad oltre 1700 euro. Si tratta di ottimi segnali positivi che fanno tirare un sospiro di sollievo da parte dei lavoratori dipendenti del comparto pubblico.

Aumento busta paga a dicembre per il personale delle Funzioni locali

A seguito dello sblocco contrattuale rinnovato in data 16 novembre, anche il personale delle funzioni locali, tra cui vigili urbani e personale impiegato nelle scuole comunali. Le buste paghe mensili aumenteranno da 56 a oltre 60 euro e potranno beneficiare anche dell’accredito degli arretrati fino a oltre 1300 euro.