Ottime notizie per queste donne, 1000 euro al mese: come presentare domanda

1000 euro ogni mese per le donne è una novità interessante da prendere al volo. Vediamo insieme come presentare la domanda.

Le donne sono sempre le meno prese in considerazione quando si tratta di aiuti, bonus e agevolazioni. Soprattutto per chi ha dei figli a carico, spesso ci si ritrova a dover prendere delle decisioni importanti lasciando addirittura il lavoro. Il nuovo Governo Meloni sta attuando una serie di strategie importanti, tali da permettere alle donne di poter lavorare e mantenere un asilo per i figli quando i genitori non sono presenti. Non solo, c’è una novità che riguarda una somma di 1.000 euro ogni mese per queste donne. Facciamo chiarezza?

Donne e crisi, ci sono delle nuove soluzioni?

La crisi sta coinvolgendo tutti i cittadini italiani, ma da sempre sono le donne a subire un trattamento differente in termini di lavoro e salario. Come accennato, il nuovo Governo Meloni è alla ricerca di soluzioni alternative che possano dare alle donne gli aiuti concreti per andare avanti nella professione, con i figli e per avere anche una vita dignitosa in toto.

Ovviamente, ci sono anche molti aiuti che sono stati messi sul tavolo dall’ex Governo Draghi e offrono la possibilità di avere anche sino a 1.000 euro al mese ogni mese per una determinata categoria di donne.

1.000 euro ogni mese per le donne: di cosa si tratta?

L’economia italiana negli ultimi anni è risultata essere drammatica sotto ogni punto di vista, con il futuro che sicuramente non sarà roseo. Moltissime imprese hanno dovuto licenziare i dipendenti e chiudere senza poterci fare nulla.

Tra questi anche moltissime donne hanno subito un licenziamento immediato e ora si trovano a casa, senza un lavoro. In questa circostanza grave bisogna farsi avanti e valutare quelli che sono gli aiuti che arrivano da parte del Governo e degli enti, come il Reddito di Cittadinanza.

Una misura concreta che ad oggi ha aiutato tantissimi italiani e può dare una mano alle donne in difficoltà. Lasciando un attimo da parte le polemiche e tutte le persone contrarie all’aiuto, questo sussidio ha dato una mano a non poche famiglie per sopravvivere durante il lockdown e non solo.

Le donne che vogliono chiedere la somma di 1.000 euro ogni mese, dovranno possedere dei requisiti fondamentali con un ISEE che non supera i 9.360 euro. A questo si aggiunge un patrimonio mobiliare che non deve essere oltre i 6mila euro, ed immobiliare che non deve superare i 30mila euro.

Una donna che vive da sola arriverebbe sino a 6mila euro all’anno, aggiungendone altri 3.360 euro se deve provvedere al pagamento di un affitto.

Questo vuol dire arrivare ad una somma di 780 euro, con variabili – come figli a carico per esempio – che portano la cifra da 880 sino a 1.000 euro al mese.