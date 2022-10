Richiamo alimentare, urgente avviso dal Ministero: devi restituirlo

Un altro richiamo nei supermercati per un prodotto che non manca quasi mai a tavola. Ecco lotto e motivazione.

Ennesimo prodotto che viene ritirato dal Ministero della Salute. In questi ultimi giorni gli esperti hanno fatto un ottimo lavoro di controllo, unitamente alle aziende produttrici per la salute di tutti i consumatori. Nel momento in cui il Ministero lancia l’allarme, i prodotti devono essere ritirati immediatamente dagli scaffali e chi ne ha in casa deve restituirlo e non consumarlo. Ora vediamo insieme qual è questo prodotto molto usato che è stato ritirato per rischio batteri.

Ministero della Salute, perché avvengono i ritiri dal supermercato?

Come accennato, il lavoro del Ministero della Salute non è solo quello di controllare e ritirare i prodotti che potrebbero essere pericolosi. Oltre alle tantissime attività che svolgono a favore dei consumatori, è bene ricordare che ritare un prodotto dal supermercato viene deciso anche per un possibile rischio e non solo quando si ha la conferma.

In questi giorni, per esempio, il Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità ha diffuso una lista di alimenti che potrebbero essere a rischio listeria come informativa per i consumatori.

Questo conferma il grande lavoro di controllo per la tutela, ed è per questo motivo che i consumatori sono invitati a prestare attenzione e non consumare mai il prodotto che viene messo sotto la lente di ingrandimento.

Prodotto ritirato: marchio, lotto e motivazione

Il Ministero della Salute ha confermato il ritiro dei lotti di salse per il condimento con alcuni lotti differenti. Stiamo parlando dello 0% Sweet Chili Sauce – marchio Zero Sauce per un rischio fisico.

Cosa vuol dire? In questo caso specifico sono stati rilevati degli oggetti esterni potenzialmente dannosi oppure alcune irregolarità che potrebbero essere rischiose per la salute del consumatore.

Andando nello specifico, queste confezioni potrebbero presentare un rigonfiamento particolare nell’imballaggio a causa di batteri che sono presenti all’interno dell’acido lattico della salsa.

Se la confezione è gonfia, la pressione esercitata potrebbe far uscire fuori il liquido interno. Le specifiche del prodotto sono le seguenti:

Zero Sauce – ragione sociale azienda OSA commercializzato da Action Italy SRL

I lotti sono identificati con scadenza a gennaio – febbraio e marzo 2024

con scadenza a gennaio – febbraio e marzo 2024 La confezione è da 250ml.

Il nome dell’azienda produttrice è Nutri Dynamics che ha sede nei Paesi Bassi.

Il prodotto non è pericoloso se consumato, ma deve essere comunque riportato al supermercato dove è stato acquistato così da ottenere il rimborso immediato. Come accennato, questo rigonfiamento è dato dalla presenza di batteri all’interno dell’acido lattico: se il liquido fuoriesce il consumatore potrebbe ferirsi. Consumare il prodotto – come conferma il Ministero della Salute tramite richiamo – non è pericoloso, ma si invita comunque a non farlo e restituirlo immediatamente.