Bonus 1000€ per ogni figlio a carico, a chi spetta e come funziona: i requisiti per ottenerlo

Un aiuto concreto per le famiglie con i figli a carico con il bonus 1000€ erogato da mese di settembre 2022, in considerazione di tutti gli aumenti e del ritorno a scuola imminente.

Le famiglie con figli a carico sanno bene che, in questo momento così particolare, ogni rincaro impatta sul budget di fine mese. Con l’inizio della scuola in presenza e l’aumento del costo dei libri, sembra non esserci quasi via di uscita: una novità del Governo Draghi è stata apprezzata dalle famiglie. Scopriamo insieme a chi spetta il Bonus 1000euro per chi ha figli a carico.

Figli a carico, sempre più spese e rincari

Dalla pandemia sino alla guerra in Ucraina e tutti i rincari che ci sono in questo momento, le famiglie con bambini riescono a malapena ad arrivare a metà mese. La situazione è fragile e ognuno fa il suo meglio per non perdere il terreno sotto i piedi.

A tutto questo si è aggiunta l’inflazione che ha reso la situazione ancora più fragile e ingestibile. Molte famiglie avevano un lavoro sicuro e si ritrovano ad essere precarie, non riuscendo più a pagare i conti. Anche chi percepisce l’assegno unico, si è reso conto non essere più sufficiente.

È inotre vero che ogni famiglia stia spingendo per l’attivazione del reddito unico universale, così che gli aiuti possano essere distribuiti in maniera corretta per tutti i figli a carico.

Bonus 1000 Euro per figli a carico: come funziona

Con il Governo Draghi si sono raggiunti degli accordi e sono state introdotte novità interessanti, come l’assegno unico universale. Con questo bonus le famiglie italiane – tutte senza alcuna esclusione – hanno avuto diritto ad un assegno mensile. Ovviamente, l’importo è stato più alto per tutte le famiglie in difficoltà anche se comunque non copre mai tutte le spese in un mondo moderno come questo.

Tra i vari bonus a disposizione, si ricorda che sino a quando il bambino ha 3 anni di vita si potrà richiedere il bonus asilo nido usufruibile per il pubblico o il privato. Il pagamento avviene ogni mese così che il piccolo possa frequentare l’asilo nido a spese dello Stato.

La novità che interessa le famiglie è il bonus da 1000euro per ogni singolo figlio, cumulabile con l’assegno unico universale sopra menzionato. Questo vuol dire che non è importante quale sia l’importo dell’assegno, perché si potranno ugualmente percepire i 1.000Euro per ogni singolo figlio e sommarli alla cifra che si percepisce.

Facciamo chiarezza? Questo è un bonus che prevede una detrazione Irpef al 19% riguardante le spese di educazione di ogni singolo figlio. I 1.000Euro messi in campo riguardano un tipo specifico di educazione ovvero quella musicale.

Le spese di educazione musicale sono coperte dal bonus, potendo cumulare l’aiuto con l’assegno unico percepito. È quindi importante che ogni bambino possa ricevere la sua educazione musicale, senza doverci rinunciare, con una somma di 1.000 euro messa a disposizione dallo Stato.