Michelle Hunziker, aveva anticipato l’addio ad Angiolini: il segnale sfuggito a tutti

Una storia finita sul nascere quella tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, durata giusto il tempo di un’estate. Ecco svelati i retroscena della loro rottura repentina.

Una delle storie più seguite di quest’estate nel gossip è stata quella tra Michelle Hunziker e il medico dei vip Giovanni Angiolini, che purtroppo però è già arrivata alle battute finali.

Ebbene sì, la showgirl e il medico ex gieffino hanno già chiuso la loro breve love story, una delle più paparazzate dell’estate 2022. Ma come mai tra Michelle e Angiolini non è andata a buon fine? Una fonte rivela i segreti dell’addio tra i due.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati: ecco perché

Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi, con il quale ha vissuto 10 anni d’amore, Michelle Hunziker sembrava aver ritrovato la felicità sentimentale con Giovanni Angiolini, chirurgo sardo molto conosciuto che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip.

I due hanno iniziato la loro frequentazione cinque mesi fa, in sordina, visto che la conduttrice ha voluto mantenere un basso profilo dopo il divorzio da Trussardi. Ma i paparazzi non si arrendono facilmente e li hanno beccati più volte, a Milano e anche in Costa Smeralda.

Si perché i due hanno trascorso le vacanze insieme in Sardegna, anche con le figlie di lei che sembravano avere già un ottimo rapporto con Angiolini.

Proprio in Sardegna, lo scorso marzo, Michelle e Giovanni sono stati beccati dai paparazzi mentre si scambiavano il loro primo bacio, foto pubblicate poi sul magazine tedesco Bunte. Per Angiolini è stata la prima relazione sotto i riflettori, visto che fino a quest’anno la sua vita privata è stata lontana dalle cronache rosa.

La storia è proseguita con una fuga romantica a Parigi e poi a Milano, dove spesso sono stati visti insieme, per poi proseguire in estate insieme in vacanza. La loro love story aveva, insomma, tutte le premesse per andare bene a gonfie vele.

La rottura tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, è finita sul nascere.

Le voci della rottura non hanno tardato ad arrivare, tanto è vero che gli indizi erano palesi.

Il ritorno in solitaria a Milano della Hunziker ha fatto subito pensare a una rottura repentina, tanto è vero che il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha confermato le voci.

Infatti, una fonte vicina a Michelle ha raccontato la cosa, affermando che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati ufficialmente. Secondo quanto raccontato a Signorini, non ci sono motivi particolari per questa rottura, ma semplicemente le conoscenze vanno e vengono, senza ragioni premeditate né brutte né belle.

Quella tra Michelle e Angiolini è stata sin da subito una storia finita sul nascere. E Michelle lo sapeva bene… se ci fate caso, infatti, lei ha fatto di tutto per nascondere questa relazione ai paparazzi. Non solo, non ci sono mai state presentazioni ufficiali in famiglia, ciò vuol dire che Michelle, in fin dei conti, forse sapeva come sarebbe andata a finire…

Inoltre, si dice che la Hunziker si sia rintanata in un resort in Franciacorta, molto vicino alla tenuta dell’ex marito Eros Ramazzotti, che ci sia un ritorno di fiamma con lui? Sembra improbabile, visto che Eros e Michelle hanno un rapporto molto stretto da anni, che va oltre l’amore romantico.

Dopo quest’anno così burrascoso, probabilmente la showgirl vuole solo starsene tranquilla con le sue bambine, in attesa di iniziare un nuovo anno pieno di soddisfazioni lavorative e chissà forse anche un nuovo amore prima o poi.