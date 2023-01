Bonifico, attenzione: se ti arriva questa cifra scatta il controllo da parte del fisco

Ecco la cifra a cui far attenzione se si riceve un bonifico: potrebbe far scattare il controllo da parte del fisco.

Quando si effettua o si riceve un bonifico, è molto importante mostrare attenzione alla cifra. Infatti non deve superare un determinato importo se si vuole evitare un controllo da parte del Fisco sui trasferimenti di denaro. Tutto quello che devi sapere a tal proposito.

Controllare i movimenti di soldi col bonifico: come mai

In base alle nuove leggi si verificherà un susseguirsi di controlli a livello finanziario, per quanto concerne il trasferimento di soldi attraverso il bonifico.

Difatti gli istituti bancari devono attenersi scrupolosamente alle normative vigenti, in riferimento al controllo delle cifre spostate mediante tale metodo di pagamento.

Infatti gli istituti di credito devono svolgere le apposite verifiche, per quanto concerne le operazioni di tipo finanziario con un importo che supera i 5mila euro. Si tratta di un provvedimento che deve essere messo in pratica dal sistema definito S.A.R.A.

Tutto questo è stato messo in atto per riuscire, attraverso dei controlli costanti, a combattere l’aumento di casi inerenti l’evasione e il riciclaggio a livello fiscale.

In correlazione a tali verifiche, sono state stabilite delle multe per delle specifiche circostanze: quando vari istituti di credito non rispettano le norme o nel caso in cui dovessero fare degli sbagli, nel corso degli accertamenti collegati alle transazioni finanziarie di un certo livello che li riguardano.

Perché scatta la verifica fiscale?

Quando si effettua un pagamento oppure nel momento in cui si ricevono dei soldi attraverso il bonifico, esiste un limite che non si deve assolutamente superare.

Ciò appunto per evitare che possano attuarsi degli appositi controlli fiscali associati a questa tipologia di pagamento.

Quindi è fondamentale tener presente che se si va a superare l’importo corrispondente a 5mila euro, automaticamente potrebbe attuarsi una verifica da parte del Fisco.

Un altro aspetto rilevante da non sottovalutare né trascurare, è quello concernente la sezione dedicata alla causale.

Infatti in questo punto è fondamentale andare a indicare il preciso motivo del pagamento tramite trasferimento.

Questo in base al fatto che ci sarà un’approfondita revisione, sulle diverse operazioni di genere finanziario che sono andate oltre i 5000 euro.

Da ciò si è potuto constatare di quanto sia stata elevata la riduzione della soglia, considerando che prima equivaleva a 15.000 euro.

Si tratta di una variazione di un certo livello, stabilita proprio per contrastare in modo più efficace il problema dell’evasione dal punto di vista fiscale.

Cos’altro bisogna sapere: ulteriori informazioni importanti

Nel territorio italiano si mostra una maggiore attenzione, perché la gravità di tale problema è evidente a tutti. Questo tenendo conto che si attuano di frequenti dei movimenti di soldi non leciti, che potrebbero avere un collegamento diretto con la pratica riguardante le forme di riciclaggio.

Questa nuova legge è stata stabilita nei confronti delle poste, delle banche e di altri intermediari che sono tenute a verificare e segnalare i movimenti di tipo finanziario della clientela. Ovviamente quelli che superano il limite dei 5.000 euro.

In ogni caso non sempre l’Unità che concerne l’Informazione Finanziaria attua poi gli accertamenti su questi bonifici.

Questo genere di controlli da parte del Fisco si mette in atto basandosi su degli specifici campanelli che potrebbero allarmare. Ne consegue che se ci si basa su ciò, allora le verifiche potrebbero essere svolte pure su importi che risultano più bassi della cifra di 5.000 euro.

Pertanto se si vogliono evitare queste tipologie di controlli, allora è essenziale svolgere i trasferimenti tramite bonifico rispettando scrupolosamente tutte le normative di genere tributario che sono attualmente in vigore.

Solo in questo modo si può avere la tranquillità di non doversi imbattere in questo tipo di verifiche.

Insomma ora è chiaro quale cifra bisogna tenere in considerazione se si vogliono evitare dei controlli da parte del fisco e soprattutto come essere tranquilli tenendo conto di quello che è stato detto e del fatto che bisogna anche tener in considerazione la causale.

Aspetti questi che spesso sottovalutiamo e che invece hanno un enorme importanza, soprattutto in seguito alla riduzione della soglia che da 15mila euro oggi è di 5mila euro.