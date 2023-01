1 compressa basta per far fiorire qualsiasi fiori di casa: prenderà subito vita

E’ davvero triste vedere una pianta che non riesce a fiorire, ma a volte può capitare che non prenda vita. Anche ai migliori giardinieri succede, ma non bisogna preoccuparsi perché esiste un trucchetto semplice e veloce che farà fiorire qualsiasi tipo di fiore.

Quando una pianta non fiorisce è quasi sempre colpa nostra, ma non tutti sanno che esiste un rimedio per rendere le nostre piante rigogliose e fantastiche. Basterà mettere una compressa per far prendere subito vita alla pianta. Si tratta di un metodo che anche alcuni giardinieri utilizzano, per proteggere i fiori e riportali in vita.

Perché alcune piante non fioriscono? Tutti i dettagli

A volte può capitare che alcune piante non fioriscano, ma non preoccupatevi, perché grazie a qualche accorgimento e trucchetto, riuscirete a renderla rigogliosa e colorata. Se la vostra pianta non ha fiori, dovrete prima assicurarvi che sia esposta correttamente alla luce del sole, se la concimate regolarmente ed è necessario controllare la dimensione del vaso.

Le piante a fiori necessitano di luce tutto l’anno, soprattutto quando i boccioli si stanno per aprire. Ovviamente, sarebbe meglio non esporlo alla luce diretta del sole, ma solamente in un luogo luminoso. Inoltre, dovrete concimarle regolarmente. Una sostanza nutritiva importante è senza dubbio il potassio. Ma anche l’azoto e il fosforo.

Sicuramente, sarà necessario scegliere le dimensioni giuste del vaso. Se la pianta è troppo grande dovrete trapiantarla in un vaso più adatto, quindi dovrà essere molto più largo. In questo modo darete una mano allo sviluppo della pianta e fiorirà prima.

Se avete avuto tutte queste accortezze, ma la vostra pianta a fiore non ha nessuna intenzione di fiorire, dovete provare un rimedio infallibile. Non tutti hanno il pollice verde, ma grazie a questo trucchetto riuscirete a rendere le vostre piante rigogliose e colorate: scopriamo come fare.

Il trucco per far fiorire le piante: basta una sola pastiglia

Tutto ciò che dovrete fare è procurarvi la nitroglicerina come farmaco, sarebbe un principio attivo che ha diverse sostanze nutritive. Si possono trovare queste compresse in farmacia – come principio attivo di alcuni medicinali – e sono ottime per far fiorire le vostre piante perché sono ricche di sali minerali.

Il procedimento è molto semplice. Sarà necessario prendere una o due compresse, dipende dalla dimensione della pianta. Poi, dovrete sotterrarle nel vaso e irrigare la terra, in modo che la nitroglicerina rilasci il suo principio attivo e idrati perfettamente la pianta.

Oppure, potreste versare le compresse in un po’ d’acqua in modo da scioglierle. Successivamente dovrete irrigare la pianta con questa fantastica soluzione. In poco tempo, vedrete la vostra pianta prendere vita. Nel corso di pochi giorni, i fiori fioriranno e saranno più colorati e rigogliosi che mai. Questo metodo risolverà uno dei problemi più comuni per chi è appassionato di giardinaggio.