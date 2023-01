Charlene, nuovo principino a Monaco: l’ultimo scoop entusiasma tutti i sudditi

Charlene, la principessa sudafricana pronta a fare un lieto annuncio: pare proprio che un nuovo principino sia in arrivo a corte. Ecco l’ultimo scoop che entusiasma tutti i sudditi.

La coppia reale monegasca potrebbe presto sorprendere tutti con un annuncio dolcissimo: la famiglia si allarga! Sembra che un nuovo erede farà presto il suo ingresso nella Royal Family del Principato.

Charlene Wittstock inizia una nuova vita

Si è lasciata alle spalle gli ultimi due anni bui che per un po’ le avevano fatto perdere il sorriso, Charlene Wittstock, che è tornata a mostrarsi in pubblico bella e raggiante più che mai.

Il 2021 e il 2022 si possono sicuramente considerare una lunga finestra temporale particolarmente drammatica per la moglie di Alberto II che ha rischiato la vita numerose volte.

Lo ricorderete sicuramente tutti. La principessa, improvvisamente, alla fine del 2021 viene ricoverata in Sudafrica per una infezione alle orecchie e al cervello. Dopo pochi mesi torna a Monaco per un breve soggiorno, per poi rifugiarsi in Svizzera.

In una clinica nascosta tra i monti, si isola, circondata solo da specialisti, per curare questa volta la mente: una forte depressione l’aveva colpita e aveva reso la sua vita un inferno.

Finalmente poi il sole torna a splendere e tutto cambia per Charlene che inaspettatamente torna a corte, riprende le redini del Principato ma soprattutto torna ad essere moglie e madre.

A proposito di famiglia, arriva una dolce indiscrezione che entusiasma tutti i sudditi: sembra proprio che la famiglia di Alberto e Charlene sia destinata ad allargarsi. Un nuovo principino potrebbe presto arrivare a corte.

Nuovo principino a Monaco: l’ultimo scoop fa impazzire tutti

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco si preparano a fare un dolce annuncio? Secondo il settimanale tedesco Seiben tage sembra proprio di sì. Pare che un nuovo erede stia per arrivare a Monaco e che la loro splendida famiglia sia pronta ad allargarsi!

Che cosa significa questo? Che la principessa monegasca è in dolce attesa? In realtà, come fa sapere l’autorevole rivista tedesca, la bella sudafricana non aspetta la cicogna ma avrebbe deciso di compiere un gesto d’amore ancora più grande e bello, quello della adozione.

Sappiamo che Charlene ha già due splendidi figli, i gemellini Jacques e Gabriella, che sono la sua vita. Oggi, a 45 anni, desidera però nuovamente diventare madre, la reale.

Non sappiamo per quale ragione non proceda alla ricerca di una gravidanza naturale ma chi la conosce bene, ha confidato al settimanale tedesco che da un po’ di tempo nessuno può frenare il desiderio materno della principessa.

Quando avrebbe deciso di allargare la famiglia e donare un fratellino ai suoi biondissimi gemellini? Sicuramente, il 2023 si prospetta davvero interessante per la coppia monegasca che presto potrebbe annunciare l’ingresso nella Royal Family di un nuovo componente.

Attenzione. La decisione di Charlene non è dipesa semplicemente dall’istinto materno che in lei è fortissimo, ma anche da altro. Secondo quanto raccontato dal settimanale tedesco, di recente, la moglie di Alberto avrebbe fatto visita a un reparto pediatrico di Montecarlo.

Vedere neonati e piccoli ricoverati in ospedale, avrebbe acuito il desiderio della reale di salvare vite e prendersi cura di chi è meno fortunato. Per il momento, da palazzo reale nessuno proferisce parola.

I sudditi però ne sono certi: molto presto sicuramente Charlene e Alberto faranno questo lieto annuncio. D’altronde, la sudafricana non ha mai fatto mistero di adorare la famiglia numerosa.

Anche sua madre Lynette, solo qualche mese fa, ad una rivista sudafricana “You”, aveva dichiarato che sua figlia fin da piccola desiderava diventare madre di tanti bambini. Che il 2023 sia l’anno fortunato per avverare il suo desiderio?

In tanti credono che Charlene potrebbe sorprendere tutti e adottare un bimbo sudafricano nel giro di pochissimo tempo, burocrazia permettendo. Forse la sua scelta ricadrà su qualche bimbo nato in condizioni sfavorevoli e disagiate? Sicuramente la principessa potrebbe regalare un futuro diverso a tanti bimbi.