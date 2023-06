Per queste 3 categorie scatta la pensione a 63 anni, ma devono avere 1 requisito

By

Un solo requisito per poter accedere alla pensione a 63 anni: come fare? Lo spiegano gli esperti e sono ben 3 le categorie.

È possibile andare in pensione a 63 anni? Il Governo Meloni è a lavoro per garantire strumenti differenti per tutti i pensionati aventi diritto. La riforma anticipata è senza dubbio una delle maggiori e calde del momento. Per accedere a questa novità, ci sono solo tre categorie e un requisito importante alla quale rispondere.

Formule previdenziali per i pensionati

Attualmente, per accedere alla pensione anticipata esistono diverse formule previdenziali tra cui: opzione donna – pensione classica di vecchiaia – pensione anticipata – Quota 103 – Quota 41 e gli strumenti per i lavoratori precoci.

L’accesso a queste prestazioni dipende da una seri di fattori come gli anni contributivi, categorie per il lavoro e delle condizioni che sono comunque previste dal Governo.

Tuttavia, esistono anche altre prestazioni previdenziali riconosciute a favore altre categorie differenti, tra cui l’anticipo pensionistico Ape sociale, molto utilizzato per la pensione 63 anni con almeno 30 anni di contributi.

L’indennità prevista dallo Stato è riconosciuta a lavoratori facenti parte delle categorie di tutela previste dalle norme e che hanno raggiunto l’età di 63 anni con versamento di minimo 30 anni di contributi. Per le mamme lavoratrici, i requisiti contributivi devono essere di 12 mesi a figlio, non superando i due anni.

Pensione a 63 anni: chi può richiederla?

Ape sociale è uno strumento di pensione anticipata è regolamentato dall’articolo 2 legge 1995. Viene richiesto da tutti i lavoratori che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Quindi strumenti messi a disposizione per i pensionati e i lavoratori.

Possono accedere alla misura della pensione anticipata Ape sociale diverse categorie di lavoratori. Tra questi quelli disoccupati, quelli che assistono una persona da un minimo di sei mesi con una invalidità riconosciuta del 74%.

Si parla anche dei lavoratori considerati gravosi, con 36 anni di contributi versati e sette anni di attività gravosa su dieci.

Al momento, la pensione di vecchiaia si richiede con 41 anni di contributi e 64 anni di età. Tutti i requisiti devono essere soddisfatti entro e non oltre la fine dell’anno in corso.

Per accedere all’anticipo pensionistico Ape sociale, coloro che soddisfano i requisiti devono presentare in via preliminare la richiesta del riconoscimento del diritto alla pensione. Tutto questo entro il 31 marzo 2023, 15 luglio 2023 e, infine, entro il 30 novembre 2023.

In definitiva, l’accesso alle prestazioni previdenziali dipende da diverse condizioni previste dalle norme. Esistono anche altre prestazioni riconosciute a favore di categorie meritevoli di tutela, come l’anticipo pensionistico Ape sociale. Queste possono rappresentare un’opportunità per alcune categorie di lavoratori.

È importante chiedere sempre consiglio a chi si occupa di svolgere questi controlli. Un incaricato del CAF o un addetto INPS possono sicuramente essere le persone giuste per effettuare il controllo e dare il via per questa pensione anticipata.