Si sente pizzicare un piede, quello che tira fuori dalle sue scarpe è disgustoso

Si sente pizzicare un piede: così una ragazza decide di capire cosa sta accadendo nelle sue scarpe. Disgustoso quello che vede.

La ragazza ha fatto la scoperta dopo essersi sentita pizzicare il piede. Così, è stata portata a guardare nelle scarpe.

Guarda nelle scarpe e fa una scoperta disgustosa sul suo piede

Indossare le scarpe è qualcosa di imprescindibile. Quando si fanno delle escursioni o si prevede di andare in qualche parco a passeggiare, poi, indossare scarpe da ginnastica o comunque chiuse, preserverà il piede e aiuterà l’andatura.

Eppure, in primavera e in estate sarebbe meglio controllare cosa si nasconde nelle nostre scarpe, anche in casa.

Del resto, in primavera e in estate la quantità di insetti che ci sono in circolazione è molto maggiore rispetto alla stagione fredda. Gli insetti sono alla ricerca di cibo e di nascondigli per ripararsi da predatori che si cibano proprio di loro. Ecco perché le scarpe chiuse diventano il luogo perfetto per loro.

Bisognerebbe adottare la buona abitudine di togliersi le scarpe prima di entrare in casa, proprio per evitare che si possano portare sporcizia e germi da fuori.

Le scarpe, come pure gli indumenti, dovrebbero essere pulite periodicamente con attenzione. Si possono utilizzare degli spray igienizzanti, ad esempio, molto pratici per le pulizie veloci. Si può utilizzare anche del bicarbonato, un ottimo anti-odorante e igienizzante. Poi, con cadenza periodica, se il tipo di calzatura lo consente, possono essere lavate tranquillamente in lavatrice. Germi e batteri che si nascondono al loro interno spariranno ed eviteranno di proliferare.

Probabilmente, la ragazza protagonista della storia che stiamo per raccontarti, non aveva prestato l’attenzione necessaria alle sue scarpe da ginnastica. Un giorno, infatti, nell’indossarle, si è sentita pizzicare il piede e…ciò che ha trovato all’interno della calzatura è stato veramente spaventoso.

Lo spaventoso ritrovamento

La ragazza in questione, si era sentita pizzicare il piede all’interno di una delle due scarpe da ginnastica che indossava tutti i giorni. Così, ha scelto di documentare tutto con un video che ha fatto il giro del web.

In pratica, servendosi di una pinzetta comune, sollevando di poco la soletta interna della sua scarpa, ne ha estratto un millepiedi lunghissimo! Soltanto sollevando la soletta era possibile trovare l’insetto che si era rintanato molto bene.

I millepiedi e la processionaria quando pizzicano l’uomo rilasciano nella parte una tossina. Quest’ultima è urticante. Per questo, prima di rivolgersi ad un medico, si può utilizzare del ghiaccio per lenire la parte.

Diciamo che alla ragazza le è andata bene e potrebbe essersela cavata con un po’ di prurito momentaneo. Che la sua esperienza ci sia da insegnamento: dovremmo sempre pulire ed igienizzare le nostre scarpe oltre che fare ben attenzione a dove mettiamo i piedi!