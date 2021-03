Bologna, è ufficiale: zona rossa da giovedì 4 al 21 marzo

Dal 4 al 21 marzo Bologna entra ufficialmente in zona rossa. Dopo la riunione dei sindaci della Città Metropolitana e le pressioni del sindaco Merola, è stata presa questa decisione. Intanto è in corso una riunione con la provincia di Modena che potrebbe decidere di estendere il provvedimento lungo la via Emilia. In zona rossa chiudono negozi, scuole e asili: vietato spostarsi al di fuori della propria abitazione, se non per comprovate esigenze.

Bologna, quasi 800 contagi in 24 ore

La decisione è stata presa alla luce della significativa impennata di contagi nell’area metropolitana di Bologna, che oggi arriva a quota 791, leggermente in aumento rispetto a ieri. Di fronte a uno scenario in peggioramento, il sindaco di Bologna Virginio Merola ha chiesto la zona rossa per tutta la provincia, nel tentativo di allentare la pressione sulle strutture ospedaliere.

Aumenta la pressione sugli ospedali

Erano, infatti, 850 ieri le persone ricoverate negli ospedali bolognesi. Intanto si lavora per mettere a disposizione mille posti letto, coinvolgendo anche le cliniche private sul territorio e chiedendo loro di interrompere l’attività chirurgica non urgente. Soltanto nell’ultimo weekend, sono stati registrati 209 ricoveri in 72 ore: un’ondata che ha costretto l’amministrazione a prendere questa drastica decisione.

Bologna zona rossa dal 4 al 21 marzo

“La decisione unanime dei Sindaci, condivisa con la Regione, è stata quella di adottare un provvedimento per rendere l’area metropolitana di Bologna zona rossa con decorrenza da giovedì 4 marzo a domenica 21 marzo“, ha spiegato il sindaco Virginio Merola. A livello nazionale la soglia critica è considerata a partire da 250 casi ogni 100 mila abitanti, “soglia abbondantemente superata in tutti i nostri Comuni“, con circa 400 casi di media ogni 100mila abitanti.

Merola: “Siano rispettate le norme”

Nel provvedimento della Regione, che verrà firmato domani, saranno compresi anche i gli asili nidi e le scuole dell’infanzia, oltre alle attività commerciali non essenziali. “Il tema dei comportamenti individuali è più che mai fondamentale – ha ribadito Merola – L’appello che facciamo è che le persone escano di casa solo per recarsi al lavoro, per necessità e per motivi di salute, e che siano rispettate le norme sanitarie individuali“.