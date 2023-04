Bollo auto, ottime notizie: chi possiede questi veicoli non deve pagare 1 centesimo

Secondo la legge, il bollo auto deve essere pagato ogni anno da tutti i possessori di un’auto, anche se il veicolo non viene più utilizzato. Si tratta di una tassa variabile, ma non tutti sanno che chi possiede determinati tipi di mezzi non deve pagare nemmeno 1 centesimo: scopriamo di più.

Il bollo auto è obbligatorio anche se non utilizziamo il veicolo. Questa è una tassa automobilistica, non si tratta di un’imposta sulla circolazione dei veicoli, ma sulla proprietà. Proprio per questo motivo, chi possiede una macchina è obbligato a pagarla ogni anno.

Purtroppo, si tratta di una spesa molto costosa che non possiamo proprio evitare, perché si può andare incontro a delle conseguenze molto spiacevoli, infatti, sempre più persone cercano una soluzione più economica. Non tutti sanno che in alcuni casi, è possibile sfuggire da questa tassa. In particolare, chi ha un determinato tipo di veicolo può non pagare il bollo auto: scopriamo di più.

Bollo auto, se hai questo veicolo non lo paghi: tutti i dettagli

Il bollo auto è una tassa che non possiamo proprio evitare di pagare, infatti, chi si dimentica di versare l’importo, potrebbe rischiare delle gravi conseguenze. Addirittura, dopo 3 anni di mancato pagamento, sarà radiato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Ma non tutti sanno che alcuni veicoli sono esenti da questa imposta. Oppure, nel caso dei possessori di auto storiche pagano la metà della tassa, quindi, solamente il 50%. Invece, chi può non pagare nemmeno un centesimo? Se hai questo veicolo ci sono ottime notizie per te: scopriamo di più.

Veicoli esenti dal bollo auto: OTTIME NOTIZIE

Chi è tutelato dalla Legge 104 è esente dal bollo auto. Come abbiamo detto all’inizio, si tratta di una tassa variabile, infatti, ci sono alcuni parametri che indicano la cifra da versare. In particolare, si basa sulla potenza del motore del mezzo, che è misurata in kW oppure in cavalli, e anche dal suo impatto ambientale.

Inoltre, bisogna valutare anche la regione in cui ci troviamo, perché ognuna ha delle sue regole. Per sapere con certezza, l’importo da pagare, possiamo rivolgerci al sito delle Agenzia delle Entrate. Basterà inserire solamente i dati del veicolo.

Il pagamento è diretto alle Regioni e sono proprio loro che possono decidere la misura delle tasse. Ad esempio, in Lombarda, i proprietari dei ciclomotori con una potenza fino a 50 c/c, e anche quelli dei Minicar non sono obbligati a pagare il bollo.

Inoltre, come abbiamo detto, chi possiede determinati veicoli è esente dal pagamento. In particolare, chi ha un veicolo con un basso livello di inquinamento, quindi, quelli con il motore a metano, GPL, elettrico o ibrido. In questo caso, si valuta il parametro dell’inquinamento, proprio per questo motivo, sono esenti dal pagamento del bollo.