Papa Francesco in piazza per la domenica delle Palme

Sono stati giorni di apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco, ma dopo 24 ore le sue dimissioni al Policlinico Gemelli di Roma, questa mattina è apparso sereno e sorridente tra i fedeli in Piazza San Pietro per la domenica delle Palme.

Per il Pontefice lo attende una settimana ricca di impegni sin da oggi e per le prossime celebrazioni in vista dell’imminente settimana Santa. Fino a pochi giorni fa era ancora incerta la sua presenza oggi a Piazza San Pietro ma dato il miglioramento delle sue condizioni, Bergoglio ha deciso di presiedere la benedizione delle palme.

Prima apparizione per il Papa dopo il ricovero al Gemelli

Solamente tre giorni fa era stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una bronchite. Ci sono stati momenti di apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco, il quale da poco ha compito il suo decimo anniversario di pontificato.

Fino all’ultimo è stata incerta la sua presenza oggi a Piazza San Pietro per la celebrazione della domenica delle Palme. Ma Bergoglio, dopo le dimissioni di ieri pomeriggio ha scherzato fuori dall’ospedale con fedeli e cronisti e in modo ironico ha esclamato “sono ancora vivo”.

Questa mattina, davanti ai 30 mila fedeli che gremivano la piazza, il Papa argentino si è mostrato sereno e sorridente, recandosi sotto l’Obelisco per la benedizione delle Palme. Poi ha salutato la gremita folla sulla jeep bianca.

Le celebrazioni della settimana santa

Nonostante il recente ricovero e la forte bronchite che ha colpito il pontefice 86 enne, non hanno fermato quest’ultimo a svolgere i suoi impegni ecclesiastici in vista della settimana santa.

Ieri è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dopo 3 giorni di ricovero e questa mattina si è presentato in piazza San Pietro davanti ai 30 mila fedeli che lo attendevano per la benedizione delle palme.

I prossimi solenni appuntamenti confermati che vedranno protagonista Bergoglio saranno la messa di Pasqua, domenica 9 aprile, il quale presiederà la cerimonia seduto al centro dell’altare, costretto sulla sedia a rotelle per i dolori al ginocchio.

Successivamente, si affaccerà dalla finestra del palazzo apostolico per il consueto Angelus pasquale. Il suo portavoce, Matteo Bruni, in un comunicato ha fatto sapere che la messa del giovedì santo al carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, sarà celebrata in forma privata in un orario ancora da concordare.

Invece, non è ancora stato reso noto il programma della Via Crucis nella notte del venerdì santo a nella Capitale.