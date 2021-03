Bollettino Covid, 23 marzo: 18.765 nuovi casi e 551 morti

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 18.765 i nuovi casi di coronavirus, registrati oggi, 23 marzo, in Italia. Sale drammaticamente anche il numero delle vittime che oggi si attesta a 551, in salita rispetto a ieri quando erano 386, per un totale di 105.879 vittime dall’inizio della pandemia.

In calo il tasso di positività: resta drammatico il numero delle vittime

I tamponi totali effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 335.189, quindi 58.103 in più rispetto a ieri, quando erano stati 169.196. Oggi, 23 marzo, il tasso di positività scende a 5,6% (l’approssimazione di 5,59%): ieri era al 8,2%. Pare dal confronto con lo scorso martedì, che il quadro sia in lieve miglioramento e che il picco della curva sia stato superato. Resta invece drammatico il dato relativo ai decessi quotidiani che sarà probabilmente l’ultimo a scendere.

Aumenta la pressione sugli ospedali

Cresce la pressione sulle strutture ospedaliere. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono +379, per un totale complessivo di 28.428 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono oggi, 23 marzo, +36, per un totale complessivo di 3.546.

La situazione Regione per Regione: Lombardia di nuovo al primo posto

Oggi, 23 marzo, la Lombardia torna a essere la regione più colpita per numero di nuovi positivi, superando l’Emilia-Romagna, al primo posto per contagi nel bollettino di ieri. A seguire si collocano Piemonte (+2.080), Veneto (+1.966), Campania (+1.862), Puglia (+1.664), Emilia-Romagna (+1.578), Lazio (+1.491) e Toscana (+1.062).

Lombardia: +3.643 casi

Veneto: +1.966 casi

Campania: +1.862 casi

Emilia-Romagna: +1.578 casi

Piemonte: +2.080 casi

Lazio: +1.491 casi

Toscana: +1.062 casi

Puglia: +1.664 casi

Sicilia: +751 casi

Friuli-Venezia Giulia: +548 casi

Liguria: +360 casi

Marche: +405 casi

P. A. Bolzano: +148 casi

Abruzzo: +188 casi

Umbria: +174 casi

Calabria: +317 casi

Sardegna: +159 casi

P. A. Trento: +191 casi

Basilicata: +121 casi

Molise: +27 casi

Valle d’Aosta: +30 casi