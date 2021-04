Bollettino Covid 16 aprile: 15.943 nuovi casi e 429 decessi

Secondo il bollettino del Ministero della Salute relativo alla giornata di oggi giovedì 8 aprile nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus sono stati 15.943 (ieri erano stati 16.974). I decessi registrati oggi sono stati 429 (ieri 380).

I tamponi effettuati sono stati 327.704 con il tasso di positività che si attesta al 4,9% (ieri 5,3%). La diminuzione dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è stata registrata nonostante un maggior numero di tamponi eseguiti (ieri 319.633). Un’inversione di tendenza, visto che il venerdì solitamente si tocca il numero massimo di contagi settimanali. Secondo l’ISS, l’indice Rt nazionale è sceso a 0,85 (settimana scorsa era 0,92). Il premier Draghi nella conferenza stampa di oggi ha infatti parlato di “cauto ottimismo” e di possibili riaperture.

Sale a 3.842.079 il numero totale di persone che sono risultate positive al Covid da inizio pandemia, mentre i morti salgono a 116.366. I guariti o dimessi totali sono ad oggi 3.218.975: +18.779 rispetto a ieri.

In Italia a oggi i positivi attualmente sono 506.738, -3.285 rispetto a ieri: il calo (costante dal 6 aprile) è conseguente al fatto che il numero di guariti + vittime supera quello dei nuovi casi registrati oggi.

Cala il numero pazienti ricoverati per il quarto giorno di fila nei reparti ordinari: attualmente sono 24.743, -844 rispetto a ieri. Scende anche il numero dei casi gravi: i ricoverati in terapia intensiva sono a oggi 3.366, -51 posti letto occupati rispetto a ieri. I nuovi ingressi in rianimazione sono stati 199 nelle ultime 24 ore.

A oggi, sono più di 14.3 milioni gli italiani ai quali è stato somministrato il vaccino e 4.2 hanno già ricevuto la seconda dose.

Bollettino 16/04: Lombardia al primo posto per nuovi casi

Il bollettino segnala al primo posto per contagi la Lombardia, con +2.431 nuovi casi, così come per i decessi: 87 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, dopo la Lombardia ci sono Campania (+1.994), Puglia (+1.537), Lazio (+1.474), Sicilia (+1.370), Emilia-Romagna (+1.275), Toscana (+1.239) e Piemonte (+1.200).

Per quanto riguarda i decessi, seguono la Lombardia Puglia (50), Emilia-Romagna (42), Lazio (39), Piemonte (38), Campania (31) e Veneto (23).