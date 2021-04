Bollettino Covid 15 aprile: 16.974 nuovi casi e 380 decessi

Secondo il bollettino del Ministero della Salute relativo alla giornata di oggi, giovedì 15 aprile 2021, In Italia ci sono 16.974 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 319.633 tamponi effettuati.

Per quel che riguarda i decessi invece, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 morti (contro i 469 della giornata di ieri) per un totale, dall’inizio della situazione di emergenza sanitaria, che arriva a 115.937 persone decedute.

I guariti sono 21.220, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3.417 pazienti (in calo di 73 unità nel saldo giornaliero tra entrate e uscite). Il tasso di positività si attesta al 5,3%.

La Regione che ha fatto registrare il più alto numero di casi di Covid-19 è la Lombardia.

Con riferimento alla campagna vaccinale invece, sono 14.047.722 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese e 4.179.129 le persone che hanno ricevuto la seconda dose.

Le rettifiche regionali

La Regione Abruzzo ha comunicato che dal totale dei positivi è stato sottratto 1 caso in quanto duplicato.

La Regione Emilia Romagna invece ha comunicato che sono stati eliminati 10 casi, che erano risultati positivi al test antigenico, ma che non sono stati confermati dal tampone molecolare.

La Regione Puglia infine ha comunicato che è stata effettuata una riclassificazione di alcuni casi, confermati da test antigenico, che sono stati anche confermati dal test molecolare e quindi ricompresi tra questi.

Bollettino Covid, la situazione in Lombardia

Sono 2.722 i nuovi contagi da Covid-19 in Lombardia, secondo i dati del bollettino diramato dal ministero della Salute di oggi, 15 aprile. Si sono registrati inoltre 65 morti. In Lombardia sono stati superati i 32mila morti per Covid da inizio pandemia, per un totale di 32.059.

Le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore nella Regione rappresentano il 5,2% dei 52.293 tamponi processati.

Continuano poi a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, per un totale di 739 posti letto occupati, e nei reparti, dove in questo momento ci sono 5.387 pazienti Covid. Boom dei guariti e dei dimessi, che sono stati 4.803 da ieri.

Secondo i dati della Regione, inoltre, dei nuovi positivi ammontano a 754 quelli nella provincia di Milano e sono 293 quelli a Milano città.