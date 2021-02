Bollettino Covid, 15 febbraio: 7.351 nuovi casi e 258 morti

Secondo l’ultimo bollettino Covid, sono 7.351 i positivi al coronavirus in Italia registrati oggi, 15 febbraio, dal Ministero della Salute. Ieri erano stati 11.068. Le vittime odierne sono 258, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano state 221. Mentre scendono sotto i 400 mila i malati di Covid-19, con un calo odierno di 4.685 unità, secondo quanto riportato dalle tabelle del Ministero della Salute, per un totale di 398.098.

Il tasso di positività

I test effettuati tra molecolari e antigenici sono stati 179.278, mentre ieri erano stati 205.642, quindi circa 26 mila in più. Il tasso di positività si attesta oggi, 15 febbraio, al 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri, con un calo del -1,2% nelle ultime 24 ore.

Le terapie intensive

Per quanto riguarda la situazione nelle strutture ospedaliere, sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite. Oggi, 15 febbraio, gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 12, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.515, con un aumento di 66 unità, rispetto a ieri.

Leggi anche Quali sono le varianti in circolazione e perché preoccupano

La situazione nelle Regioni

Secondo i dati settimanali dell’Agenas, sono quattro le Regioni che superano la soglia di allarme del 30% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Il dato più allarmante arriva dall’Umbria con il 60%, seguito da Friuli Venezia Giulia che si attesta al 35%, Provincia autonoma di Bolzano con il 40%, e Marche al 34%. Mentre il dato nazionale medio è oggi, 15 febbraio, stabile al 24%.

Lombardia: +945 casi

Veneto: +241 casi

Campania: +966 casi

Emilia-Romagna: +1.391 casi

Piemonte: +438 casi

Lazio: +760 casi

Sicilia: +332 casi

Toscana: +428 casi

Puglia: +345 casi

Liguria: +194 casi

Friuli-Venezia Giulia: +40 casi

Marche: +128 casi

P. A. Bolzano: +212 casi

Abruzzo: +533 casi

Umbria: +109 casi

Sardegna: +56 casi

Calabria: +128 casi

P. A. Trento: +26 casi

Basilicata: +29 casi

Molise: +41 casi

Valle d’Aosta: +9 casi