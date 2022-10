“Era l’amore della mia vita”, Rita Dalla Chiesa: quel tenero ricordo commuove ancora

Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordare l’uomo della sua vita commuovendo tutti quanti. Ecco le parole della donna.

Una delle conduttrici televisive che ha avuto un enorme successo negli anni ’90 è Rita Dalla Chiesa adesso diventata una politica dopo le elezioni del 25 settembre 2022 dove si è candidata come deputata nella lista di Forza Italia nella Regione Puglia.

La donna per molti anni ha condotto il programma televisivo Forum diventando lei stessa il volto della trasmissione venendo apprezzata per essere sempre elegante e garbata nel portare avanti le varie cause discusse nel corso del programma.

Rita Dalla Chiesa: il ricordo che fa commuovere il web

Questa estate si era parlato di una sua ipotetica partecipazione nella settima edizione del Grande Fratello Vip. La stessa conduttrice aveva confermato le voci ma aveva rivelato che non era sicura di accettare.

I suoi dubbi erano nati per via del fatto di non riuscire a stare lontano tanto tempo da sua figlia Giulia e in particolar modo da suo nipote Lorenzo, a cui è molto affezionata a tal punto da trascorrere moltissimo tempo assieme.

Rita Dalla Chiesa, in passato è stata sposata con un conduttore famosissimo, Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 a causa di un’emorragia celebrale lasciando senza parole sia i suoi colleghi che il pubblico.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi è ancora vivo a tal punto che la Rai ha voluto intitolare a lui gli Studi Dear situato a Roma in via Ettore Romagnoli rinominandoli in Studi Televisivi Fabrizio Frizzi dopo quattro mesi dalla sua scomparsa.

Rita e Fabrizio si sono conosciuti nel 1983 quando insieme hanno condotto il programma televisivo Tandem e da subito si sono innamorati l’un dell’altro nonostante avessero dieci anni di differenza.

La donna ha ammesso in delle passate interviste che in quegli anni, essere una donna e avere un fidanzato con degli anni in meno rispetto a lei era qualcosa di scandaloso e che quindi ha dovuto sfidare tutti quanti per amore.

La coppia dopo nove anni di fidanzamento decide di sposarsi nel 1992 ma le cose cominciano a complicarsi quando Frizzi cominciò a perdere la testa per una corista del programma Domenica In.

Le parole della conduttrice

Come ha rivelato in una chiacchierata con Catherine Spaak, di qualche anno fa, la Dalla Chiesa amava così tanto il suo uomo a tal punto da capire che tra di lui e questa donna c’erano degli sguardi di intesa.

La conduttrice ha sperato che dopo questo infatuamento l’uomo potesse tornare da lui, ma dopo poco tempo non ce l’ha fatta a perdonarlo e quindi i due hanno divorziato rimanendo però in ottimi rapporti, a tal punto da condurre assieme una trasmissione televisiva.

Dopo il matrimonio con Rita Dalla Chiesa, Frizzi si è sposato con Carlotta Mantovan da cui ha avuto una figlia Stella che adesso vive con sua madre in Francia tra la natura e i suoi cavalli.

Ma la Dalla Chiesa, non si è mai dimenticata di Fabrizio e dei giorni felici al suo fianco e la pagina Notizie.it Donna riporta alcune parole che la donna ha espresso nei confronti del suo ex marito.

“Puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui. Quando hai vissuto un amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io”

Le parole della donna hanno commosso tutto il web che si ricorda ancora con affetto Fabrizio Frizzi e ricordano anche il loro amore e di come si sono mostrati una delle coppie più belle che potesse esserci nel mondo dello spettacolo.