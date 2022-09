Bolletta azzerata, con questo attrezzo paghi €5 al mese di luce: lo vogliono tutti

In un periodo di crisi nera, stangata dell’inflazione e forte aumento dei costi energetici, le famiglie italiane non riescono più ad arrivare a fine mese. Riuscire a pagare le bollette di luce e gas è diventata un’impresa difficile.

Anche le famiglie che hanno a disposizione i bonus bolletta non ce la fanno ad andare avanti perché l’aumento è generale, non riguarda solo le risorse energetiche. Servono aiuti innovativi e più consistenti.

Nel frattempo, con lo slogan “bolletta energia azzerata”, anche per gli italiani è corsa all’acquisto di un particolare dispositivo in grado di far risparmiare un sacco di soldi.

Bolletta dell’energia azzerata: un dispositivo per il super risparmio

I bonus bolletta previsti dal governo erogano uno sconto basso: c’è anche da considerare che non tutte le famiglie possono ottenere il bonus, ma soltanto i nuclei familiari entro un certo ISEE.

In più, devi sapere che il bonus bollette luce, pur erogando uno sconto, non salva dai terribili aumenti dei costi dell’energia elettrica. Quindi, lo sconto non serve a coprire gli aumenti: i costi dell’energia elettrica bisogna pagarli comunque. I beneficiari del bonus, paradossalmente, stanno pagando cara l’energia proprio come tutti gli altri.

L’arrivo di un particolare dispositivo sul mercato ha fatto gridare molti al miracolo. Costa solo 5 euro e permette di illuminare tutta la casa a costo zero.

Sul web se ne parla tantissimo e gli italiani stanno facendo a gara per accaparrarselo online.

Italiani scioccati: tutti a comprare l’attrezzo salvabolletta

Il dispositivo che tutti stanno acquistando su Amazon a 5 euro consiste in faretti ricaricabili col pannello solare integrato.

Essendo economico ed efficace e considerando la corsa all’acquisto, il prodotto è già esaurito? No, si trova facilmente su Amazon.

Di giorno, questi faretti devono essere posizionati sul davanzale della finestra o sul balcone: dopo essersi ricaricati per tutta la serata, possono illuminare la casa.

Sono sufficienti 1-2 faretti per fornire energia elettrica ad una stanza, quindi il costo è zero, non dovrai spendere neanche un centesimo di energia.

L’idea è buonissima e gli italiani stanno sperimentando questo sistema salvabolletta: tutto purché la stangata degli aumenti si possano aggirare.

Trucchi come questo fanno comodo ma ci auguriamo che il nuovo governo trovi soluzioni più concrete per gli aiuti sociali.