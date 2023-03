Blocco auto, vietato circolare con questi veicoli: oltre 300€ di multa | Ecco dove

Attenzione al blocco auto, con il divieto assoluto per la circolazione di questi veicoli: scattano 300 euro di multa.

È scattata una particolare ordinanza con il blocco auto in una città in particolare. Per alcuni cittadini non è comprensibile come si possa farle ancora girare, mentre per altri è un capriccio che si sarebbe potuto evitare. Il divieto è esteso a tutti i soggetti residenti o turisti, politici sino alle alte cariche dello Stato – secondo quanto emerso. Facciamo chiarezza? Quali sono le auto che non possono più circolare?

Blocco auto, dove è scattata l’ordinanza?

L’ordinanza parla chiaro e ci sono alcune auto che non possono più circolare, da chiudere direttamente in garage. Il motivo è semplice, infatti sono delle tipologie altamente inquinanti seppur molto belle.

L’ordinanza è partita dal Sindaco di Roma che non permette più la circolazione delle auto considerate inquinanti nelle zone Ztl. Un atto doveroso che va ad integrare il Piano esistente, redatto per risanare l’aria della città Eterna e non solo. Tra le più abitate e visitate, Roma è una città con criticità da non sottovalutare in termini di qualità dell’aria.

Tra le vetture che non possono circolare anche quelle d’epoca, notizia che ha suscitato non poche polemiche da parte degli estimatori del genere.

Dalla Topolino alla Duetto sino a tutti gli iconici veicoli dell’industria italiana, oggi potrebbero quindi essere messi in garage per il troppo inquinamento. Le vetture storiche con immatricolazione che supera i 20 anni non sono più gradite tra le strade di Roma.

A queste si aggiungono anche le auto dello Stato del Vaticano, mezzi delle Forze dell’Ordine e una serie di altri veicoli sino ad oggi in circolazione. Secondo quanto emerge dalle testate locali e italiane, il Presidente Sergio Mattarella è autorizzato ad usare la sua storica Lancia Flaminia in occasione dei festeggiamenti del 2 giugno.

Multe salate e sanzioni

Una decisione presa a malincuore ma doverosa, per risanare l’aria cittadina di una Roma sempre più inquinata. I dati evidenziano sino a 4 milioni di mezzi solo a Roma, con quasi 10.000 d’epoca (registrati presso la motorizzazione).

Chi non osserva l’ordinanza, non solo inquina l’aria che respira ma potrebbe vedersi applicare una sanzione che parte da 300 euro a salire.

Gli esperti lanciano un appello, mettendo in evidenza quanto già accaduto nella regione Piemonte. Infatti, non è l’età del modello a determinare le sue caratteristiche ma come è stata mantenuta. Ci sono delle auto d’epoca conservate e controllate a dovere, con pezzi di ricambio montati da professionisti che non inquinano e potrebbero girare in città senza arrecare danni.

L’invito è quello di fare una scrematura e di controllare lo stato del veicolo, oltre che il livello di inquinamento prodotto. Il blocco di un’auto d’epoca generico, sempre per gli esperti, non porta a nulla se non al malcontento generale. Altre città prenderanno esempio da Roma?