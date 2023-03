Pensioni, gli aumenti non sono finiti: per queste categorie arrivano €208 in più

In cosa consiste questo nuovo bonus e chi saranno quei cittadini che percepiranno ben 208 euro in più sulle loro pensioni.

Facciamo il punto della situazione sui nuovi aumenti pensionistici che faranno presto gioire tantissimi italiani. Si tratta del pagamento di alcuni arretrati che milioni di pensionati stavano aspettando, specialmente quelli che appartengono a una data categoria.

Pensioni, arrivano nuovi aumenti

Il 2022 è stato un anno davvero complesso per moltissime famiglie italiane, soprattutto per quelle che all’interno vedono la presenza di bambini e di pensionati.

Le ragioni della complessità di quest’anno sono da ricondursi all’aumento dei prezzi che è stato sistematico in Italia e in generale in tutta Europa.

L’inflazione è aumentata esponenzialmente a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha provocato una diminuzione delle materie prime e un aumento del costo dei trasporti.

A ciò si sommava la ripresa dalla pandemia, che si è rivelata più lenta di quanto ci aspettassimo. Moltissimi lavoratori, infatti, non sono riusciti a far quadrare i conti e non sono arrivati neanche a fine mese.

La guerra in Ucraina e la pandemia sono stati due avvenimenti che hanno sconvolto l’economia degli italiani e messo a dura prova le finanze dei cittadini.

E’ proprio per questo motivo che il Governo ha pensato di erogare delle agevolazioni a supporto dei pensionati, benefici che vengono erogati dall’INPS, l’ente di previdenza sociale italiano, a poco a poco.

In particolare, sono aumentate le pensioni e a gioirne sono gli over 65, che finalmente possono fare un respiro di sollievo e provare ad arrivare alla fine del mese con meno difficoltà.

Alcune categorie di pensionati riusciranno a percepire, in maniera del tutto inaspettata, anche un ammontare di ben 208 euro in più, che verranno loro erogati soprattutto se appartengono ad alcune categorie specifiche.

Ecco chi riceverà ben 208 euro in più

Alcuni pensionati potranno gioire perché vedranno il loro cedolino lievitare. Il Governo ha comunicato all’INPS, infatti, che l’ammontare delle pensioni dovrà aumentare di uno 0,8% in questo 2023.

Ciò significa che alcuni cittadini riceveranno delle pensioni maggiorate, anche se non di molto. Alcuni, infatti, credono che lo 0,8% sia davvero poco.

In realtà, però, poiché questa cifra verrà erogata sul cedolino dei pensionati tutta insieme, sembrerà un grosso aumento. In particolare, saranno i pensionati che percepiscono un cedolino dell’ammontare di 2000 euro coloro che vedranno aumentare la loro pensione di ben 208 euro all’anno.

Questi 208 euro, che prima si pensava che dovessero essere erogati sul cedolino dei cittadini mese per mese, adesso verranno accreditati sul cedolino dei pensionati a in un’unica soluzione.

Non si sa bene quando verrà erogata questa cifra, c’è chi parla del mese di marzo, mentre altri di aprile del 2023. Ciò che si sa è che si tratterà di un pagamento arretrato che però farà gioire milioni di italiani durante il periodo natalizio.

Ai pensionati in questione non rimane che consultare il sito dell’INPS per scoprire tutti i dettagli riguardo al proprio caso. Infine, dovranno attendere per vedere quando verrà erogata loro quest’incredibile e imperdibile maggiorazione sul cedolino.