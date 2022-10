Sappiamo come al giorno d’oggi ci siano guidatori a dir poco spericolati e che collezionano multe Ztl come fossero figurine.

Quest’oggi andremo a scoprire, quindi, se entrando più volte nelle zone a traffico limitato la multa si moltiplicherà. Non è chiaro a tutti, infatti, quante volte in un singolo giorno si possono ricevere multe ztl.

Gli addetti al trasporto e alle consegne ricevono spesso delle multe ZTL

In realtà però questo fenomeno non è così raro tanto che ha persino un nome, ossia violazione continuata. Le Autorità, dunque, ci presenteranno in un singolo verbale tutte le infrazioni che abbiamo commesso, specificando ogni singolo ingresso nelle zone a traffico limitato.

Allo stesso tempo però “sommare” le multe in un unico verbale andrà anche a vantaggio del guidatore. Se ci sarà un vizio di forma in quest’ultimo, infatti, ci vedremo annullate tutte le infrazioni in un colpo solo.

Ad esempio potremo impugnare la multa se all’ingresso della zona a traffico limitato non ci sarà l’apposita segnaletica. Per sapere quante multe si possono prendere in un solo giorno, quindi, potremo chiedere agli addetti al trasporto e alle consegne che di quest’ultime ne ricevono decine se non centinaia.

Ovviamente la fretta, così come un calo di concentrazione non saranno argomenti validi a scagionarci. Anzi come stabilito dalla Corte di Cassazione accumulare multe ZTL non farà altro che confermare come il nostro non sarà un errore fortuito ma anzi che siamo recidivi.

Fra l’altro riportando un caso reale, è stato respinto un appello fatto da un automobilista che ha preso ben 24 multe in due mesi e che ha usato come giustifica il conoscere poco le strade della città.

Ci sono stati casi in cui le contravvenzioni sono state annullate

Insomma a quanto sembra è molto più semplice vedersi annullata una multa singola piuttosto che una contravvenzione che dimostri il nostro ripetuto ingresso nelle zone a traffico limitato.

In linea generale le multe ZTL plurime sono più che legittime. Nonostante ciò vi segnaliamo come è possibile ricorrere ad un ricorso cumulativo facendo leva sulla buona fede del transito.

Ad esempio ad un fornitore abituale sono stati annullati 36 verbali di fila per un errore su cui è stato definito incolpevole. L’uomo, infatti, sosteneva come aveva sì omesso il rinnovo del permesso di accesso alle zone di traffico limitato ma che comunque in quell’occasione pensava come quest’ultima non fosse attiva.