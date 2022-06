Blatte in casa, sono nei posti più inaspettati: il rimedio naturale per sbarazzartene subito

SOS blatte in casa? Come combattere questi fastidiosi animaletti che si annidano nei posti più inaspettati della casa? Ecco il rimedio naturale per sbarazzartene subito.

Una delle cose più disgustose e poco igieniche è la presenza delle blatte in casa: questi piccoli insetti fastidiosi dimorano gli angoli più difficili dell’abitazione, tra cui le credenze, le dispense ed i frigoriferi.

Un’invasione delle blatte in casa porta malattie, escrementi e sporcizia, oltre che la formazione dei batteri pericolosi per l’uomo e per gli animali e la formazione del cattivo odore.

Per combattere l’invasione delle blatte in casa è buon consiglio ricorrere all’utilizzo di un valido rimedio naturale. Scopriamo di cosa si tratta.

Blatte in casa: come individuarle?

Come accorgersi se ci sono le blatte in casa? In genere, le blatte sono insetti che tendono a muoversi durante la notte.

Per questo, è importantissimo utilizzare trappole adesive, che consentono di immobilizzare definitivamente questi fastidiosi esserini che invadono la cucina e ogni angolo nascosto della propria abitazione.

Come prevenire le blatte?

Ci sono dei buoni consigli da mettere in pratica per contrastare la comparsa delle blatte in casa. Per prima cosa è bene mantenere puliti gli ambienti della propria abitazione con un’igiene perfetta.

Dunque, è bene utilizzare detergenti professionali per sanificare ogni superficie, per combattere lo sporco ostinato e per evitare la formazione di batteri e di cattivi odori.

È bene chiudere ermeticamente i barattoli aperti nella credenza e sigillarli perfettamente in modo tale da evitare la formazione di fastidiosi animaletti.

Combattere le blatte in casa: ecco un valido rimedio naturale

Ci sono tanti rimedi naturali o della nonna che aiutano a combattere definitivamente l’invasione delle fastidiose blatte. Dall’utilizzo dell’alloro all’acido borico, dalla cipolla al bicarbonato: ecco i validi rimedi naturali che aiutano a dire definitivamente addio alle blatte senza ricorrere all’utilizzo dei prodotti chimici.

Un’ottima miscela da utilizzare per combattere definitivamente le blatte è un mix di zucchero e di bicarbonato di sodio. Basta mettere la miscela in qualsiasi parte nascosta della casa e fare sì che le blatte si nutrano della stessa.

Altro valido rimedio naturale per combattere le blatte in casa è mettere le foglie di alloro nei posti più nascosti e per fare sì che gli stessi esserini siano infastiditi e scappino non appena sentano l’odore della spezia.

Un rimedio simile alle foglie di alloro è l’erba gatta, il cui odore infastidisce le blatte e le caccia definitivamente dalla propria abitazione.

Anche la cipolla e il tetraborato di sodio sono perfetti rimedi naturali per dire definitivamente addio alle fastidiose blatte.