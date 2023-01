Blatte e scarafaggi in casa? La colpa è di queste piante: sono le loro preferite

Se siete stanchi di blatte e di scarafaggi in casa, oggi vi sveliamo quali sono le piante che spesso possono acuire il problema.

Leggete di seguito quali sono le piante che possono attirare insetti, come le blatte, nella nostra casa.

Come sbarazzarsi delle blatte in casa

Quale scenario peggiore di un’invasione di scarafaggi in casa? Oltre ad essere visivamente disgustosi, possono veicolare germi e batteri pericolosi. La loro presenza non dovrebbe quindi essere presa alla leggera. Sappi che uno scarafaggio femmina può deporre fino a 400 uova durante la sua vita e che vivono in colonie.

Ecco alcuni suggerimenti per sterminarli prima che invadano la tua casa. Sappiamo ovviamente che la pulizia è fondamentale per evitare di essere colonizzati dagli insetti perché, soprattutto, sono alla ricerca di cibo. Più cibo trovano, più proliferano. Inoltre, tieni presente che gli scarafaggi sono onnivori e mangiano assolutamente tutto.

È quindi importante essere il più rigorosi possibile e non lasciare nulla in giro. Ricordati di mettere gli alimenti in scatole ermetiche, di pulire gli elettrodomestici (forno, fornello, ecc.), di lavare i piatti quotidianamente, di portare fuori la spazzatura e i rifiuti domestici ogni sera e di conservare le lettiere degli animali domestici.

Gli scarafaggi amano gli ambienti umidi e i loro posti preferiti sono senza dubbio gli scarichi di lavandini, docce e lavandini. Certamente prolifereranno, se vi troveranno avanzi di cibo o qualsiasi altro tipo di rifiuto.

Può sembrare contraddittorio ma l’uso della candeggina è ben lungi dal respingere o uccidere gli scarafaggi: al contrario, li attira. Ciò è spiegato dal fatto che questi ultimi comunicano tra loro attraverso i feromoni e che l’odore della candeggina assomiglia a quest’ultimo.

E poi è vero che gli insetticidi chimici non mancano, anche in commercio, ma non sempre sono efficaci, soprattutto perché sono generalmente tossici. Meglio privilegiare in questo caso prodotti naturali come l’aceto bianco da usare come spray, e il bicarbonato, da cospargere in tutti i punti strategici dove circolano gli scarafaggi: anfratti, crepe, fessure e battiscopa (si può aggiungere anche un po’ di zucchero come esca per attirarli e incoraggiarli a ingoiare queste sostanze).

Ma ci sono delle piante, in particolare, che attirano le blatte: ecco di quali si tratta.

Ecco quali sono le piante peggiori

Quando si parla di insetti come cimici, tarme, formiche, scarafaggi e blatte, è importante sapere che amano gli ambienti umidi e bui. Per sopravvivere hanno certamente bisogno di cibo, ma soprattutto di acqua.

Infatti, se uno scarafaggio può stare diversi giorni senza mangiare, non può invece fare a meno dell’acqua. Per questo si trovano più spesso nei bagni e nelle cucine, ma non solo.

È da lì che nasce il problema delle piante da interno perché formano una piccola casa sempre umida dove questi parassiti possono venire ad idratarsi e nutrirsi. Pertanto, le piante che richiedono molta acqua e che vengono annaffiate regolarmente finiscono per attirarle.

Ad esempio, le orchidee e le piante tropicali ed esotiche favoriscono lo sviluppo di questi parassiti. Da evitare anche le Caesalpinie echinate, oggi molto di moda nella loro versione in miniatura. Pertanto, se noti che le tue piante sono invase da insetti, considera di ridurre la frequenza delle annaffiature per alcuni giorni.