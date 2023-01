Sale, buttane una manciata nello scarico prima di andare a letto: perché è importante

By

Il sale nello scarico andrebbe buttato poco prima di andare a dormire. Ma qual è il motivo? Ecco perché è veramente importante.

È importante che prima di andare a letto si svolga una operazione importantissima, versando del sale nello scarico del lavandino. Potrebbe essere una azione considerata poco importante, invece è qualcosa di fondamentale per andare a lavorare sugli scarichi liberandoli completamente. Inoltre è un ottimo deterrente per alcune manifestazioni che possono insorgere durante la notte. Proviamo a fare chiarezza?

Scarico intasato? Come contrastare il fenomeno

Quante volte dal lavandino emerge un cattivissimo odore? Questo proviene dagli scarichi del lavandino, dove ci sono residui di cibo che sono rimasti incastrati insieme a capelli e detriti di varia natura. Non solo odori, perché man mano che il tempo passo ci sono anche delle otturazioni che portano ad un blocco dello scarico e fuoriuscita dell’acqua stagnante.

È quindi importantissimo prevenire la formazione di tutti i cumuli che possono essersi creati nel tempo, oltre che l’otturazione completa dello scarico. Tutto questo comporterebbe anche il dover rivolgersi ad un idraulico professionista e dover sborsare non pochi soldi. Sarebbe il caso di prevenire il problema a monte, facendo in modo di non buttare all’interno degli scarichi alcun tipo di alimento o capello (adottando anche degli appositi strumenti).

Lo scarico si può bloccare anche per i residui di sapone e ogni tipo di prodotto per l’igiene, soprattutto le tipologie di tipo schiumoso.

Sale nel lavandino tutte le sere: procedimento

Oltre ad acquistare i tappi speciali raccogli detriti che si infilano dentro il lavandino, ci sono anche altri metodi che si possono adottare al fine di eliminare la puzza che proviene dallo scarico e anche lo scioglimento dei detriti. Bisogna agire prima che sia troppo tardi ovviamente, altrimenti come accennato sarà imperativo dover contattare un idraulico professionista.

Il sale è un ingrediente naturale dalle mille potenzialità che già le popolazioni antiche usavano e commercializzavano. Una volta costava come l’oro, poi man mano è diventato di uso comune come possiamo constatare oggi.

Questo prezioso alleato sarebbe da usare ogni sera prima di andare a dormire per gli scarichi. Come fare? Versare nella tubatura 200 grammi di sale fino, oppure creare una miscela aggiungendo 120 grammi di bicarbonato.

In ogni caso, la miscela dovrà essere versata nello scarico e lasciata agire. Il mattino dopo far bollire una pentola con un litro di acqua: appena è bollente andrà versata nel lavandino. Con questo gesto si scioglierà il sale e si porteranno via tutte le incrostazioni, detriti e prodotti che emettono odore e possono ostruire lo scarico.

Si può agire in questo modo tutte le sere prima di andare a dormire, così che i due ingredienti possano agire nella maniera più corretta.