Ballando con le stelle, quanto guadagna a puntata a Guillermo Mariotto? Le cifre

Guillermo Mariotto, sapete quanto guadagna il giudice di Ballando con le stelle? Svelate le cifre per ogni puntata.



Il famoso polemico e peperino giudice di Ballando con le stelle, si porta a casa ogni puntata questa cifra incredibile. Ecco quanto guadagna Guillermo Mariotto.

Guillermo Mariotto, tutto sul giudice di Ballando con le stelle

Di origine venezuelana ma da ormai tantissimi anni residente in Italia, Guillermo Mariotto si è fatto conoscere, prima di approdare a Ballando con le stelle, come stilista e scenografo teatrale.

Dopo la laurea conseguita presso il California college of arts and craft in cui studia arte e moda, inizia a viaggiare in tutta Europa: alloggerà a Londra, a Parigi fino ad arrivare a Roma.

Collaborerà poi con stilisti di grande talento come Dolce e Gabbana e Krizia e lavorerà per personaggi importanti, curandone lo stile, come Beyoncé e Raffaella Carrà. Dopo la morte di Raniero Gattinoni, figlio di Fernanda Gattinoni, mostro sacro della moda, Guillermo Mariotto diventa direttore creativo di questa maison di moda.

Dal 2005 è giurato di Ballando con le stelle. Sono passati già dunque ben diciassette anni da quando è seduto dietro il banco dei giurati con la sua palettina pronto a premiare o a giudicare tutti i vipponi che decidono di prendere parte alla trasmissione di Milly Carlucci.

A proposito di Ballando con le stelle, sapete quanto guadagna ogni puntata Guillermo Mariotto? Svelate le cifre mostruose.

Quanto guadagna il giurato di Ballando con le stelle

L’8 ottobre 2022 è iniziata la nuova stagione di Ballando con le stelle che per ancora qualche settimana terrà compagnia al pubblico di Rai 1. La conduttrice Milly Carlucci è accompagnata in questa nuova stagione sempre dagli storici giudici ovvero Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Quest’ultimo è al fianco della bella Carlucci dal 2005. Sono trascorsi ben 17 anni da quando ha iniziato la sua avventura con la Rai. Sapete quanto guadagna per ogni puntata? Delle cifre incredibili.

Non abbiamo ovviamente un dettaglio del suo compenso settimanale, impossibile da conoscere anche perché lui stesso non ha mai voluto parlare di questioni economiche, ma secondo alcune indiscrezioni riportate da diversi portali che si occupano di indagare proprio sui compensi percepiti dai vipponi, lui, il venezuelano, così come anche gli altri giurati e concorrenti, percepirebbe un cachet a puntata non superiore ai 30.000 euro.

Questa è la cifra massima stabilita che mette a disposizione la Rai per i giurati e i concorrenti. Dato che Guillermo Mariotto è un giudice storico ed è anche un personaggio molto importante, si ipotizza che per ogni puntata percepisca all’incirca tra i 15 e i 20 mila euro.

Insomma, delle cifre davvero importanti. Considerando che Ballando con le stelle va in onda ogni sabato per 11 puntate, possiamo sicuramente affermare che Mariotto, così come i suoi colleghi, porta a casa un bottino piuttosto cospicuo.

Se consideriamo poi che oltre a Ballando con le stelle continua anche al di fuori dalle telecamere la sua attività come stilista e curatore d’immagine, possiamo dire che Guillermo Mariotto ha davvero un ingente patrimonio che racimola in poco tempo.