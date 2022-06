Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024

Tra possibili arrivi e dolorose partenze l’Inter mette il primo tassello per la nuova stagione annunciando ufficialmente il rinnovo di Simone Inzaghi che si lega ai colori nerazzurri fino al 2024.



Si aspettava soltanto l’ufficialità ed è arrivata puntuale qualche minuto fa, l’Inter e Simone Inzaghi hanno prolungato il loro matrimonio fino al 2024 e sono pronti ad iniziare la seconda stagione insieme alla caccia del Milan Campione d’Italia

Il tecnico ex Lazio ha concluso in modo positivo la sua prima stagione sulle panchina dei nerazzurri, arricchendo la bacheca dell’Inter con una Coppa Italia ed una Supercoppa, entrambi i titoli vinti in finale contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Inter manager Simone Inzaghi is set to sign new deal until June 2024 with an option for further season. Salary will be improved too. 🔵🤝 #Inter

Meanwhile, talks for Romelu Lukaku deal with Chelsea still ongoing today – €7m plus add-ons loan fee now on the table.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022