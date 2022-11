Black Friday 2022: al via le prime offerte | Previsioni di vendita in calo

Ormai, da diversi anni, il tanto amato black friday, è stato importato anche in Europa, compresa l’Italia. Per i poco informati è una usanza tipicamente americana, per indicare il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, una sola giornata dedicata a sconti imperdibili prima dello shopping natalizio.

Quest’anno il venerdì dopo il Thanksgiving cade il 25 novembre. Ormai non si tratta più di una sola giornata con delle offerte esclusive ma nella maggior parte dei casi si protrae per l’intera settimana. Secondo alcune indagini di mercato le vendite quest’anno, complice l’inflazione, non sono per niente positive.

Le previsioni per il Black Friday

Novembre è arrivato. Per gli amanti dello shopping e chi è in cerca dell’offerta migliore prima degli acquisti natalizi, il 25 della fine del mese è l’occasione giusta per portare a casa delle vere occasioni.

Quest’anno i giganti dell’e-commerce hanno deciso di anticipare gli sconti due settimane prima della giornata X. Infatti, a partire dall’8 novembre Amazon ha deciso di divulgare alcune promozioni.

Secondo alcune indagini statistiche a livello internazionale, le valutazioni sulle vendite non sono per niente positive, complice anche l’inflazione. Ad esempio, per Amazon, azienda leader nel settore di commercio elettronico, le previsioni per la fine di dicembre sono di un incasso tra i 140 e i 148 miliardi di dollari, pari a una crescita tra il 2 e l’8% rispetto al 2021.

Le indagini di mercato

Nonostante i continui rincari su qualsiasi fronte, da quello energetico a quello dei beni di prima necessità, fino al prezzo dei fiori, dove la Coldiretti ha segnalato un aumento maggiorato, il ponte dei morti ha registrato un boom di presenze sia nelle città d’arte che nelle località di mare, complice l’anticiclone che ha portato temperature sopra le medie stagionali.

Le indagini statistiche, invece, in occasione del prossimo black friday previsto per il 25 novembre, segnalano dati negativi; secondo la raccolta dati condotta da Packlink, importante azienda logistica, e da Retails Economics, prestigiosa società di consulenza, durante la giornata dell‘e-commerce day è prevista una diminuzione degli acquisti del 13,8%.

Secondo lo studio condotto da Ipsos-Acri invece, è emerso, durante la giornata mondiale del risparmio, che le persone hanno la tendenza a vivere il presente, quindi fare acquisti nell’immediato piuttosto che spendere i propri soldi in investimenti futuri. Un trend che negli ultimi tre mesi ha fatto registrare un innalzamento del Pil dello 0,5% nei settori del turismo e del tempo libero.