Si è conclusa con il giuramento dei 39 sottosegretari la formazione del governo di Giorgia Meloni. La prima presidentessa del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana, al termine dell’evento, ha ricordato ai prescelti che ora rappresentano la nazione e non più un partito, ma soprattutto che è finita la parte divertente del lavoro, e ora è arrivata quella della responsabilità.

I sottosegretari, a cui nel prossimo Consiglio dei ministri verranno affidati anche gli incarichi di viceministri – ma solo per alcuni – sono in larga parte di Fratelli d’Italia, lo schieramento di Meloni, mentre agli alleati di Lega e Forza Italia sono stati affidati rispettivamente undici e otto posti dei 39 a disposizione dell’esecutivo.

Le parole di Meloni al giuramento dei sottosegretari

I lavori del governo di Giorgia Meloni sono iniziati ufficialmente da più di dieci giorni, ma mancavano ancora alcuni passaggi burocratici per rendere la squadra dell’esecutivo completa, ovvero il giuramento dei sottosegretari, la cui scelta è stata motivo di discussione all’interno della maggioranza, e quindi con gli alleati della premier.

In diretta da Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato, alla presenza del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni https://t.co/pWr2cjWMYd — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) November 2, 2022

Tutto risolto, comunque, nel primo Consiglio dei ministri, in cui sono stati nominati i politici che aiuteranno i vari ministri nel svolgere i vari compiti e in cui è stato licenziato anche il primo decreto legge, che sta facendo discutere parecchio le opposizioni e non solo.

Il giuramento, comunque, era previsto per oggi. E per l’occasione, ovviamente, ha parlato anche la prima presidentessa del Consiglio donna della storia della Repubblica. “Da oggi non rappresentate voi stessi o un partito – ha iniziato la leader di Fratelli d’Italia rivolta ai 39 prescelti – ma una nazione“.

“La parte divertente del lavoro finisce qui, ora inizia la fase della responsabilità. Se siete qui c’è una ragione, si è ritenuto foste all’altezza“, ha continuato ancora Meloni che poi ha ulteriormente ricordato che sarà un’avventura lunga e in cui verranno date ai cittadini le risposte che si aspettano, “quando saremo all’altezza di quel che abbiamo raccontato“. La premier ha colto la palla al balzo anche per ringraziare i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, anche loro presenti alla cerimonia.