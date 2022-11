Re Carlo e Sarah Ferguson, il segreto mantenuto per 38 anni: l’inedito retroscena

45Re Carlo e Sarah Ferguson, viene a galla il segreto tenuto nascosto fino ad ora. Dopo 38 anni, tutta la verità? Un retroscena inaspettato che mette l’accento su qualcosa di misterioso.

Il Re d’Inghilterra e la cognata “prediletta”: fuori la verità 38 anni dopo. Si fa luce su un mistero che per anni ha fatto chiacchierare il mondo e la corte inglese.

Re Carlo e Sarah Ferguson, rapporto “speciale” tra i due cognati reali

Carlo e Sarah Ferguson si conoscono da una vita. Il sovrano d’Inghilterra, oggi Re del Regno Unito, è tra i membri delle royal families più chiacchierati del mondo. Sarah Ferguson invece, è nota per essere stata per tanti anni membro della casa reale inglese in quanto (ex) moglie del principe Andrea, duca di York, secondogenito di Elisabetta e del duca Filippo.

Amica intima di Lady Diana, la Ferguson ha frequentato fin da giovanissima gli ambienti aristocratici. Conobbe il suo futuro marito, Andrea, durante una partita di polo. Nel 1986 i due annunciarono il loro fidanzamento e nello stesso anno, pochi mesi dopo, convolarono a nozze nell’abbazia di Westminster.

Carlo ha sempre avuto un rapporto particolare, così potremmo definirlo, con sua cognata. Dopo 38 anni spunta fuori un retroscena di cui si è sempre tanto parlato ma che è rimasto per anni avvolto nel mistero: i due fratelli erano in competizione per la stessa donna? A galla la verità.

Dopo 38 anni tutta la verità sul rapporto tra il sovrano e la (ex) cognata

Che rapporto c’era tra Carlo e Sarah Ferguson? Secondo alcune indiscrezioni, i due pare proprio che siano stati protagonisti di una fugace love story. A sganciare questa bomba è un insider, una fonte anonima che ha rilasciato un’intervista al settimanale New Idea che parla addirittura di uno scandalo amoroso.

Proprio ai due cognati reali, il tabloid inglese dedica una copertina. Carlo e Sarah si conoscono fin da giovanissimi. La Ferguson, sebbene non sia di nobili origini, ha sempre frequentato gli ambienti dell’alta aristocrazia britannica e ha conosciuto i due fratelli reali in occasione di un torneo di polo.

Sembrava che inizialmente le sue attenzioni fossero proprio per l’attuale sovrano di Inghilterra. Rivela questa fonte al settimanale New Idea, che Fergie, così è soprannominata la ex duchessa di York, e Carlo, erano legati da un rapporto molto intimo e che abbiano avuto anche una relazione segreta.

I due avrebbero mantenuto questo segreto fino ad oggi. Ma ora spunta fuori la verità: Carlo e Sarah hanno avuto una relazione sentimentale prima che quest’ultima diventasse ufficialmente la fidanzata del principe Andrea e poi la sua futura moglie.

Carlo e Fergie andavano d’amore e d’accordo. Il carattere vivace, estroverso e amichevole della ex duchessa di York ha sempre attirato le attenzioni di Carlo che tanto la vedeva simile a Camilla, sua futura amante e poi consorte.

L’insider svela anche dei dettagli incredibili affermando che l’ex principe del Galles e Sarah Ferguson si incontravano di nascosto in stanze segrete della corte e nel parco reale, per scambiarsi coccole e tenerezze.

Ad essere da sempre a conoscenza di questa loro breve love story, gli assistenti di corte e lo staff di palazzo. Il loro amore si interrompe qualche mese prima dell’incontro di Carlo con Diana. Era il 1981.

Qualche tempo dopo, la Ferguson annuncerà invece il suo fidanzamento con il fratello del suo ex fidanzato, il principe Andrea. Il resto è storia e la conosciamo tutti. Carlo e Diana avranno un matrimonio drammatico.

Andrea e Sarah Ferguson nel 1996 si sono resi protagonisti, invece, di un divorzio scandaloso. Oggi, Sarah, per volere del Re Carlo, nonostante non sia più un membro ufficiale della Royal Family, continua a prendere parte agli eventi reali.

La Ferguson ha partecipato, per esempio, anche al matrimonio di Harry e Meghan e a quello di William e Kate. Segno forse che le ceneri del loro amore non si sono ancora spente?