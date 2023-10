La tragedia è avvenuta questa mattina. I genitori del piccolo hanno riferito di aver sentito un forte odore di gas nell’abitazione. Quando si sono accorti che il figlio non respirava più, era ormai troppo tardi.

Fuga di gas a Petralia Soprana: morto un bimbo di quattro anni

Tragedia questa mattina a Petralia Soprana, in provincia di Palermo. Un bambino di quattro anni è morto, presumibilmente ucciso da una fuga di gas nella masseria in cui viveva con i genitori, in contrada Giovanni Sgadari. Sono stati proprio la mamma e il papà a lanciare l’allarme, riferendo di aver sentito un forte odore di gas in casa. Quando se ne sono accorti, il piccolo già non respirava più. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, per cercare di stabilizzare il piccolo. Inizialmente il bambino sembrava riprendersi, poi è deceduto, nonostante le manovre di rianimazione.