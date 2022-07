I funerali di Andrea Mirabile a Palermo. Tanta gente si è recata alla chiesa di San Basilio per dire addio al bimbo, morto durante la vacanza a Sharm el-sheikh.

L’ultimo saluto ad Andrea. A Palermo, nel pomeriggio di oggi 16 luglio, si sono svolti i funerali del bimbo morto durante una vacanza con mamma e papà a Sharm el–sheikh. Bara bianca in mezzo a un bagno di folla. Lacrime della gente arrivata alla chiesa di San Basilio: in tanti a dare sostegno ad Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti.

Palermo, funerali Andrea Mirabile: l’addio al bambino

Tanta gente alla chiesa di San Basilio, nel pomeriggio di oggi, per Andrea Mirabile. La morte del piccolo, morto durante una vacanza insieme a mamma e papà a Sharm el-sheikh, ha scosso l’intera comunità e rattristato i cuori di amici e parenti di Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti.

I genitori, davanti alla bara bianca del figlio, hanno dato l’ultimo addio stretti da una folla composta, tra lacrime e tanta tristezza dei presenti.

Un silenzio avvolgente ha accolto l’arrivo della bara di Andrea, e dietro al feretro proprio i genitori. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che si è avvicinato alla mamma e al papà di Andrea visibilmente commosso, per unirsi a questi attimi di immenso dolore.

La messa è stata celebrata dai sacerdoti Luciano Ficano e Giuseppe Di Giovanna.

Morte Andrea Mirabile: ancora dubbiosa la pista intossicazione alimentare

Si attenderanno gli esiti dell’autopsia per fare luce sulle cause della morte del piccolo Andrea Mirabile. Il bambino di 7 anni è morto lo scorso 2 luglio a Sharm el-sheikh, dopo quella che inizialmente era parsa un’intossicazione alimentare.

Intossicazione da cibo, come causa della morte, sarà da verificare visto che la Procura di Palermo – e quella egiziana – sentirà nelle prossime ore i genitori Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti proprio dopo la celebrazione dei funerali svoltisi nella mattinata di oggi.

La volontà è quella di ricostruire ogni passo della vacanza, dai posti visitati, le gite in barca, fino ai locali e il cibo ingerito nel resort.

La procura si è detta dubbiosa sulle cause e i sintomi denunciati dalla coppia, che non sarebbero riconducibili a un’intossicazione. Anche i due si erano sentiti male, e avevano accusato dei gravi malori – soprattutto per quanto riguarda Andrea – in quei giorni.

“Gli abbiamo diagnosticato una insufficienza renale e una infezione alle vie urinarie“. L’ipotesi, secondo i medici del Policlinico di Palermo che hanno visionato la salma, potrebbe essere quella di intossicazione ambientale, o da contatto, piuttosto che alimentare.