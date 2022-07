Lavatrice, usala questi giorni della settimana: risparmi una valanga di soldi in bolletta

By

Lavatrice: quando utilizzare questo elettrodomestico? Ecco i buoni consigli per accenderla in certi giorni della settimana. Puoi risparmiare una valanga di soldi in bolletta.

Con il continuo rincaro delle bollette energia elettrica e gas è bene correre ai ripari e prestare massima attenzione ai consumi energetici. Uno degli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente è la lavatrice.

Quando utilizzare la lavatrice? Basta utilizzarla ed accenderla determinati giorni della settimana per risparmiare una valanga di soldi in bolletta.

Rincari bollette energia elettrica: nuovi aiuti del Governo per oltre 3 miliardi di euro

Dal primo luglio 2022 si prevede una nuova ondata di rincari in bolletta. Ad affermarlo è la società consulenze economiche Nomisma Energia, che evidenzia che i consumi di energia elettrica potrebbe subire un aumento del +17%. Nel terzo trimestre del 2022 le famiglie italiane faranno i conti con l’aumento vertiginoso dei prezzi del gas e dell’energia elettrica: si stima fino a 195 euro in più. Per il gas il rincaro sarà di oltre 450 euro.

Nonostante l’intervento del Governo Draghi pari a oltre 3 miliardi di euro, sembrerebbe che i nuovi aiuti siano del tutto insufficienti per fronteggiare gli aumenti consistenti.

Rincari in bolletta e utilizzo della lavatrice: quando fare il bucato?

Continuano i rincari delle bollette energia elettrica e del gas e la maggior parte delle famiglie italiane si chiedono quando utilizzare la lavatrice per fare il bucato? Ogni società fornitrice di energia elettrica propone fasce di consumo a costi differenziati.

È sconsigliato fare la lavatrice dalle ore 8 alle ore 19 dal lunedì al venerdì. È più vantaggioso fare il bucato dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Ancora più vantaggioso è fare il bucato dalla mezzanotte alle ore 7 e dalle 23 a mezzanotte dal lunedì al sabato, nei giorni festivi e per tutta la domenica.

Caro bollette e lavatrice: occhio alla temperatura di lavaggio

Se non si hanno da lavare capi particolarmente sporchi è bene impostare la temperatura a 40 gradi. Molti brand di lavatrici prevedono la possibilità di impostare la modalità “eco” per beneficiare di un maggiore risparmio senza dover rinunciare alla pulizia.

Risparmiare sulle bollette energia elettrica: evita il prelavaggio

Salvo il caso in cui il bucato sia molto sporco, è possibile evitare il prelavaggio. Nel caso in cui ci siano macchie sui capi di abbigliamento è possibile utilizzare uno smacchiatore da mettere direttamente sulla macchia di sporco e, poi, procedere ad un ciclo di lavaggio normale.

Risparmiare con la lavatrice: quante volte utilizzarla in una settimana?

Per risparmiare sulle bollette energia elettrica è bene utilizzare la lavatrice solo a pieno carico e a temperature basse (circa 30/40 gradi). Grazie a questi semplici trucchetti e consigli è possibile passare da 4 a tre utilizzi settimanali. Di conseguenza, si può risparmiare decine e decine di euro in bolletta.