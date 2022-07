Fondi di caffè nel frigo, perché stanno iniziando a farlo tutti: accade l’impensabile

I fondi di caffè possono avere molteplici usi anche semplicemente se conservati nel frigorifero. Vediamo perché iniziare a farlo.

Butti via i fondi di caffè? Sbagli perché i suoi usi in casa possono essere molteplici e sbalorditivi.

Fondi di caffè: perché non vanno buttati

I fondi del caffè non andrebbero mai buttati via. Quanti italiani continuano a fare ancora il caffè con la moka? Sicuramente tantissimi. E quanti di loro continuano a buttare via i fondi del caffè della macchinetta appena fatta? Altrettanti.

Buttare via i fondi di caffè è una pessima idea perché sono utilissimi in tanti utilizzi sbalorditivi sia in casa che in giardino e non solo. Ad esempio, sapevi che i fondi del caffè possono diventare un ottimo scrub per la pelle? Provare per credere sotto la doccia. Per passare ad un utilizzo tramandato dalle nostre nonne, inizia a mettere i fondi del caffè in frigo. Vediamo come fare e cosa succede se lo fai.

Perché metterli nel frigorifero?

Per prima cosa, metti su una bella moka, lasciala salire e goditi il caffè appena fatto, nella tranquillità della tua cucina. Se vuoi offrine una tazzina a chi desideri. Dopo che la macchinetta si sarà raffreddata, procedi a pulirla. Svuota i fondi di caffè in una tazza o una ciotolina.

La tazzina con i fondi del caffè dovrà essere messa nel frigorifero, meglio se in alto. Cosa farà? Il suo scopo sarà quello di raccogliere i cattivi odori che potrebbero svilupparsi nel tuo elettrodomestico. Basterà una sola notte di permanenza nel frigo per farti sentire già una notevole differenza olfattiva. Nel caso in cui, invece, vuoi lasciarli fissi, ricordati di sostituirli di tanto in tanto. Provare per credere, insomma!

In realtà, i cattivi odori possono essere rimossi grazie ai fondi di caffè anche da altri ambienti. Un esempio? Dall’automobile. In questo caso, i fondi andranno messi in un sacchettino e chiusi con un nastro. Tra i cattivi odori rimossi spiccano, ad esempio, quello del fumo di sigaretta.

Anche dalle mani può essere tolto un cattivo odore in particolare. Se ti è capitato di maneggiare il pesce per cucinarlo, sfilettarlo e quant’altro, l’odore ti potrebbe essere rimasto attaccato, nonostante i lavaggi con il sapone. Se strofini un fondo di caffè tra le mani e dopo risciacqui abbondantemente con acqua ti ritroverai le mani profumate e l’odore di pesce sarà scomparso.