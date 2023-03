Bimbo di 8 anni muore a scuola durante l’ora di educazione fisica

Tragedia a Sant’Antonio Abate, dove un bambino di 8 è morto davanti ai compagni di scuola in palestra, durante l’ora di educazione fisica.

Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta sulla morte del bambino, deceduto durante l’ora di educazione fisica nel napoletano. Il bimbo si è accasciato davanti agli occhi increduli dei compagni di scuola e dei docenti, ed è morto durante il trascorso in ospedale in ambulanza.

Bambino di 8 anni muore a scuola durante l’ora di educazione fisica

Dramma in una scuola di Sant’Antonio Abate a piana dei Monti Lattari. Un bambino di 8 anni è morto durante la corsa in ospedale, dopo aver accusato un malore a scuola. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, quando il piccolo insieme ai compagni e ai docenti si trovava in palestra per l’ora di educazione fisica. Improvvisamente, secondo le testimonianze raccolte, il bimbo pare si sia accasciato al suolo a causa di un malore avvertito durante gli esercizi.

Sconvolti i compagni di scuola, mentre i docenti vista la gravità del malore hanno subito avvertito i sanitari. Gli uomini del 118 sono giunti sul posto e hanno tentato di rianimare il bambino, ma purtroppo durante la corsa in ospedale il bambino si è arreso, morendo all’età di soli 8 anni una volta giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Aperta un’indagine sulla morte del bambino

Sono i carabinieri di Castellammare di Stabia adesso ad indagare sulla morte del piccolo e sul tentativo di soccorso. L’episodio è avvenuto nella scuola di Sant’Antonio Abate, Primo Circolo Didattico “De Curtis”, nella penisola Sorrentina in provincia di Napoli.

Il reparto della scientifica dei carabinieri ha già svolto le indagini sul luogo del malore, nella palestra della scuola, giunti poco dopo l’episodio insieme ai sanitari. Il magistrato della Procura di Torre Annunziata intanto ha aperto un fascicolo sulla morte del bambino.

Non sono note ancora le cause del decesso del piccolo, mentre gli investigatori non escludono nessuna pista. Rimangono al momento tanti punti interrogativi, ma nelle prossime ore la salma del bambino dovrebbe essere soggetta ad autopsia per tentare di fare luce sulla vicenda.

La scorsa settimana un episodio analogo aveva sconvolto la provincia di Agrigento. A Favara un bambino di 12 anni era morto durante una partita di pallacanestro tra amici. Il giovane pare abbia avuto un infarto durante la partita, morendo durante il trasporto in prontosoccorso.