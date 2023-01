Big Match a San Siro: l’Inter ospita il Napoli

L’Inter le ultime possibilità di credere nella rimonta scudetto ospitando il Napoli capolista, per i nerazzurri perdere significherebbe abbandonare definitivamente il sogno di lottare per il titolo, per la squadra di Spalletti invece una vittoria sarebbe fondamentale per tagliare fuori definitivamente gli avversari.



Dopo aver deluso nella prima parte di stagione e concesso ben 22 gol in 15 giornate l‘Inter ospita il Napoli con il bisogno assoluto di vincere ed iniziare la propria rincorsa alla vetta della classifica.

Inzaghi ritrova Lukaku che ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a scendere in campo al fianco dell’amico e compagno Lautaro Martinez, fresco campione del mondo con la nazionale argentina.

Il Napoli ha dominato il campionato prima della pausa ed ora in pochi giorni affronterà Inter e Juventus con l’obiettivo di dare il colpo definito alla classifica escludendo due possibili avversarie per la lotta al titolo.

Spalletti recupera Kvaratskhelia che guiderà l’attacco insieme ad Osimhen.

Inter con il 3-5-2, in difesa c’è Acerbi

De Vrij continua a non convincere ed Inzaghi è pronto ad inserire Acerbi al centro della difesa per far coppia con Bastoni e Skriniar davanti ad Onana.

Senza Brozovic i nerazzurri si affidano alla regia di Calhanoglu che in questa stagione ha già dimostrato di saper ricoprire molto bene il ruolo di regista in mezzo al campo, ai suoi lati Barella e Mkhitaryan.



Sulle corsie laterali Dimarco e Dumfries con Lautaro Martinez pronto a far coppia con Romelu Lukaku, finalmente pronto per il ritorno in campo a San Siro.

Napoli con il 4-3-3, Osimhen punta centrale

Nessuna novità per Spalletti che conferma gli stessi undici che hanno trascinato la squadra fino alla vetta della classifica.

In porta c’è Meret, davanti a lui Rrahmani e Kim con Mario Rui e Di Lorenzo a completare il reparto.

Il regista sarà ovviamente Lobotka con Zielinski e Zambo Anguissa a completare il reparto, davanti insieme al nigeriano ci saranno Kvaratskhelia e Politano.

Inter-Napoli, statistiche

Il Napoli ha perso 68 delle 152 sfide di Serie A contro l’Inter solo contro la Juventus (70) ha subito più sconfitte in campionato.

Nelle ultime 24 partite di campionato l’Inter non ha mai pareggiato, registrando 18 vittorie e sei sconfitte; l’ultima squadra con una striscia più lunga di gare senza pareggi in Serie A è stata la Juventus tra il 2016 e il 2017

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A, l’ultima squadra a fare meglio nel massimo campionato è stata la Juventus tra il dicembre 2017 e il marzo 2018

Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Napoli in questo campionato, nessuna invece ne ha concessi più dell’Inter, la formazione partenopea è anche quella che ha realizzato più reti con questo fondamentale nella Serie A 2022/23.