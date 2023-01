Riesci a vedere il rossetto nella foto? Bisogna essere scaltrissimi per trovarlo

By

Nell’immagine in questione è presente un rossetto ma sono in pochi coloro che riescono ad individuarlo. Ecco dov’è nascosto.

Navigando sul web, spesso ci imbattiamo in alcune immagini che solleticano la nostra attenzione specie per il fatto che mettono in moto la nostra capacità investigativa, intellettiva e logica.

Molti di questi test tendono a mostrare un’immagine e a far trovare, in pochi secondi, a chiunque la stia guardando, un elemento nascosto che solo in pochi riescono ad individuare.

Rossetto: riuscite a trovarlo in soli 5 secondi?

Nell’immagine in questione, tra tutti gli elementi presenti, è nascosto un rossetto che bisogna trovare in soli 5 secondi e solo i più scaltri riescono a trovarlo in questo lasso di tempo limitato.

Questo significa che chiunque l’abbia trovato è una persona molto attenta a quello che ci circonda e che ha una capacità mentale superiore alla media ma non bisogna disperare se non lo si è trovato in poco tempo.

Chiunque, infatti, grazie alla diffusione di immagini del genere nel web potrà allenarsi e divertirsi nel sottoporsi a questi test al fine di allenare la mente e di trovare gli elementi nascosti in altri giochi simili.

Inoltre, la nostra mente, una volta trovata la soluzione avrà memorizzato la posizione dell’oggetto nascosto e le prossime volte lo individuerà in un batter d’occhio senza stare a scervellarci.

Il non averlo visto in un primo momento è dovuto all’illusione ottica, ossia ad una percezione diversa della realtà, dovuta all’insieme di forme e di colori che ci confonde la mente.

Questo è molto importante, in quanto il nostro modo di vedere il mondo è diverso di persona in persona e proprio grazie all’utilizzo di questi test, possiamo scoprire molto l’uno dell’altro o anche di noi stesso.

Per questo motivo, questi e altri test cognitivi, vengono spesso utilizzati in ambiti più importanti come i colloqui di lavoro o i test psico-attitudinali dei concorsi pubblici, al fine di testare la propensione ad un lavoro o ad un incarico.

La soluzione

Ma andiamo a vedere dov’è posizionato il rossetto nell’immagine in questione. L’oggetto di cosmesi, non è facile da trovare, in quanto non viene neanche mostrato nella sua interezza rispetto ad altri oggetti.

Nell’immagine, vediamo una cucina e un tavolo con delle sedie e degli ingredienti con una ciotola ed è proprio lì che il nostro occhio deve essere attento, perché il rossetto si trova proprio all’interno di essa.

Come possiamo notare, l’oggetto di cosmesi, è posizionato all’interno della ciotola dietro la scatola di cereali e spunta soltanto mezza sagoma del rossetto e quindi è molto difficile individuarlo.

Adesso, che avete la soluzione a portata di mano, non vi resta che mettere alla prova i vostri amici e stupirli nel far notare loro che nell’immagine in questione è nascosto qualcosa che nulla a che a vedere con la dinamica rappresentata.

In questo modo, potete capire chi delle persone che conoscete è molto attento e arguto e chi invece, come voi è stato ingannato dalle forme e dai colori presenti all’interno del disegno in questione.