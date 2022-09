Nuovo assegno dall’INPS, 500€ ogni mese fino a 12 mensilità: fai domanda così

By

Gli aiuti INPS, lo sappiamo, fanno sempre la differenza, soprattutto per le famiglie in difficoltà che non riescono ad arrivare a fine mese. Ci sono, poi, famiglie ancora più bisognose alle quali è dedicato questo nuovo bonus di 500 euro. Scopriamo di cosa stiamo parlando e come si accede.

Le famiglie italiane in questo periodo in particolare hanno bisogno di grande sostegno, il costo della vita è aumentato a dismisura a causa dell’inflazione e non tutti riescono facilmente ad arrivare a fine mese.

Ora spunta fuori un nuovo assegno familiare, un bonus sociale di 500 euro al mese dedicato a famiglie davvero in difficoltà: quelle con casi di disabilità al loro interno. Vediamo in cosa consiste e quali sono i requisiti per accedere.

Bonus INPS di 500 euro: ecco a chi è dedicato

Il caro vita in Italia è aumentato a dismisura nell’ultimo anno: purtroppo, i costi sono elevatissimi e l’inflazione ci sta mettendo il carico da cento.

La situazione per molte famiglie italiane è davvero preoccupante, il costo della vita aumenta ma gli stipendi sono sempre gli stessi. Ecco perché esistono i bonus sociali dell’INPS, degli aiuti per le famiglie per ne fanno richiesta e che possono aiutare ad andare avanti.

Se per una famiglia normale questa situazione è complicata, figuriamoci per alcune famiglie in particolare, come quelle dove è presente una persona disabile.

Si sa, in situazioni di crisi, la disabilità diventa ancora più pesante che non ci sono i soldi per aiutare chi ne ha bisogno.

Questo nuovo assegno dell’INPS può rivelarsi, quindi, molto prezioso per alcune famiglie. Per averlo bisogna avere in famiglia almeno un figlio disabile da curare, al quale sono destinati i soldi del bonus.

Il contributo è a beneficio dei genitori disoccupati o monoreddito, che hanno figli disabili a carico. Un aiuto non indifferente, che può aiutare alcune famiglie a superare le difficoltà quotidiane.

I requisiti e come si fa domanda all’INPS

Per accedere a questa tipologia di bonus, molto importante per le famiglie con disabili, bisogna avere i seguenti requisiti.

Il contributo viene erogato a chi ha a carico figli disabili con percentuale di disabilità non inferiore al 60%. Se si ha solo un figlio disabile, la cifra erogata sarà di 150 euro al mese, ma si sale a 500 se invece si hanno tre o più figli con disabilità.

Le famiglie che possono inoltrare domanda all’INPS per il contributo fino a 500 euro sono le seguenti, con queste determinate caratteristiche: