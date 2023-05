Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che un accordo finale sul tetto del debito degli Stati Uniti è stato raggiunto con il presidente della Camera Kevin McCarthy. L’accordo prevede un aumento del tetto del debito di due anni fino al 1 gennaio 2025 e sarà sottoposto al voto del Congresso in tempo per evitare un default senza precedenti.

Biden ha definito l’accordo “un passo importante per mettere in ordine la casa finanziaria della nazione” e ha espresso la sua fiducia che il compromesso raggiunto riceverà il sostegno necessario da parte del Congresso.

Accordo sul tetto del debito Usa tra McCharty e Biden pronto per il Congresso

L’accordo è stato il risultato di settimane di negoziati tra Biden e i repubblicani per evitare un default che potrebbe causare il congelamento dei mercati finanziari e portare a una crisi finanziaria internazionale. Gli analisti hanno avvertito che un default avrebbe conseguenze disastrose, tra cui la perdita di milioni di posti di lavoro, un aumento dei tassi di indebitamento e di disoccupazione e un crollo del mercato azionario con la cancellazione di trilioni di dollari di ricchezza familiare. Un default getterebbe all’aria 24 trilioni di dollari del debito degli Stati Uniti.

L’accordo prevede anche tagli alla spesa e il recupero dei fondi COVID-19 inutilizzati, nonché l’accelerazione del processo di autorizzazione per alcuni progetti energetici. Tuttavia, il compromesso rischia di far arrabbiare alcuni legislatori mentre esaminano più da vicino le concessioni.

Il disegno di legge di 99 pagine prevede anche requisiti di lavoro extra per i programmi di aiuti alimentari per i poveri americani, una disposizione che ha sollevato preoccupazioni tra i democratici progressisti. Tuttavia, i funzionari della Casa Bianca hanno affermato che il testo formulato con cura significherebbe che all’incirca lo stesso numero di persone sarebbe soggetto ai requisiti previsti dalla legge attuale.

Mentre il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell ha applaudito l’accordo e ha invitato il Senato ad agire rapidamente per approvarlo senza inutili ritardi una volta che sarà passato alla Camera, i democratici progressisti in entrambe le camere hanno affermato che non avrebbero sostenuto alcun accordo che prevedesse requisiti di lavoro aggiuntivi per i programmi alimentari e sanitari del governo.

La deputata Pramila Jayapal, che presiede il Congressional Progressive Caucus, ha elogiato l’accordo per aver salvato Medicaid dai tagli alle indennità e per aver espanso la rete di sicurezza ai veterani e ai senzatetto. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per i requisiti di lavoro aggiuntivi per alcuni programmi alimentari, sostenendo che questi avrebbero potuto penalizzare le persone più vulnerabili.

Nonostante le preoccupazioni dei democratici progressisti, Biden e McCarthy si sono detti fiduciosi che l’accordo riceverà il sostegno necessario da parte del Congresso. I repubblicani controllano la Camera con una maggioranza di 222-213, mentre i democratici controllano il Senato con 51-49. Tuttavia, questi margini ristretti significano che i moderati di entrambe le parti dovranno sostenere il disegno di legge se viene contrastato dagli estremisti di uno o di entrambi i partiti.

Molti osservatori vedono l’accordo come un segnale di speranza per la stabilità economica degli Stati Uniti e del mondo intero. Tuttavia, altri hanno espresso preoccupazione per il fatto che l’accordo preveda ancora un aumento del debito pubblico, che è già a livelli record. Molti si chiedono se il governo degli Stati Uniti sarà in grado di controllare la crescita del debito e se ci saranno conseguenze a lungo termine per l’economia del paese e per la stabilità finanziaria globale.

Alcuni analisti ritengono che la soluzione definitiva al problema del debito degli Stati Uniti potrebbe essere l’adozione del 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che prevede che il debito pubblico degli Stati Uniti sia considerato sacro e inviolabile. Se il Congresso non fosse in grado di raggiungere un accordo sul tetto del debito, l’emendamento potrebbe essere invocato per consentire al governo di continuare a prendere in prestito denaro per finanziare le sue attività.

Tuttavia, l’invocazione dell’14° emendamento sarebbe un’azione senza precedenti e potrebbe avere conseguenze imprevedibili per l’economia e la politica degli Stati Uniti. Inoltre, ci sarebbero probabilmente dibattiti costituzionali sull’interpretazione dell’emendamento e sulla sua applicazione in una situazione di crisi finanziaria.

In sintesi, l’accordo raggiunto tra Biden e McCarthy per aumentare il tetto del debito degli Stati Uniti è un passo importante verso la prevenzione di un default senza precedenti, ma ci sono ancora preoccupazioni e sfide da affrontare. Mentre il compromesso prevede tagli alla spesa e requisiti di lavoro extra per alcuni programmi di aiuti alimentari, ci sono preoccupazioni che questi potrebbero penalizzare le persone più vulnerabili. Inoltre, l’aumento del debito pubblico Usa continua a suscitare preoccupazioni per la stabilità economica e finanziaria del paese e del mondo intero.

Molti si chiedono se ci sarà una soluzione definitiva al problema del debito degli Stati Uniti e se l’invocazione del 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti potrebbe essere la risposta. Tuttavia, l’adozione di una tale misura sarebbe un’azione senza precedenti che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per l’economia e la politica degli Stati Uniti.

Il problema del debito pubblico degli Stati Uniti è un tema costante nella politica americana, con il tetto del debito che deve essere costantemente aumentato per permettere al governo di continuare a prendere in prestito denaro per finanziare le sue attività. Il debito pubblico degli Stati Uniti è attualmente di oltre 28 trilioni di dollari e continua a crescere, alimentato dai costi dei programmi di assistenza sanitaria, previdenziali e pensionistici, nonché dai costi per la difesa e le spese di interesse sul debito esistente.

Cosa pensano gli statunitensi del debito Usa

Ci sono diverse opinioni su come affrontare il problema del debito degli Stati Uniti. Alcuni sostengono che il governo degli Stati Uniti debba adottare misure di austerità, tagliando la spesa e riducendo i programmi di assistenza sociale e sanitaria. Altri sostengono che il governo degli Stati Uniti debba aumentare le tasse per ridurre il deficit e il debito pubblico.

Ovviamente ci sono anche coloro che sostengono che il problema del debito degli Stati Uniti sia una questione strutturale, causata dall’enorme disuguaglianza economica e dalla mancanza di investimenti pubblici in settori chiave come l’istruzione, l’infrastruttura e l’innovazione.

Questi sostenitori suggeriscono che l’unica soluzione a lungo termine per il problema del debito Usa sia quella di affrontare queste questioni strutturali e di investire in modo mirato in settori che potrebbero portare a una crescita economica sostenibile e a una riduzione del debito pubblico nel tempo.

Inoltre, alcuni esperti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle conseguenze a lungo termine dell’aumento del debito pubblico degli Stati Uniti, tra cui un’eventuale riduzione della fiducia dei mercati finanziari nel governo Usa, un aumento dei tassi di interesse, un rallentamento dell’economia e una minore capacità del governo di investire in settori chiave.

In ogni caso, il problema del debito pubblico degli Stati Uniti rimane un tema dibattuto e complesso. L’accordo raggiunto tra Biden e McCarthy per aumentare il tetto del debito degli Stati Uniti è un passo importante verso la prevenzione di un default senza precedenti, ma ci sono ancora sfide e preoccupazioni da affrontare nel lungo termine per garantire la stabilità economica e finanziaria degli Stati Uniti e del mondo intero.