Biden delinea un piano da 37 miliardi per frenare la criminalità armata

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo scorso giovedì ha chiesto al Congresso degli Stati Uniti di America di finanziare programmi di prevenzione contro l’uso smodato delle armi.

Questo perché Biden, in difficoltà in tutti i sondaggi elettorali, in vista delle elezioni di medio termine che si terrano a novembre, cerca di affrontare una delle principali preoccupazioni degli americani. Iil presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha quindi presentato un piano per chiedere al Congresso 37 miliardi di dollari, per programmi di prevenzione della criminalità mentre cerca di affrontare una delle principali preoccupazioni tra gli americani in vista delle elezioni del Congresso di novembre.

Biden ha delineato i dettagli del suo Piano per un’America più sicura

Biden ha delineato i dettagli del suo Piano per un’America più sicura, in una visita a Wilkes-Barre, in Pennsylvania. I 37 miliardi di dollari saranno inclusi nella sua richiesta di budget al Congresso per l’anno fiscale 2023, che inizierà il 1 ottobre. I suoi piani includono 13 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per assumere e formare altri 100.000 agenti di polizia, afferma un foglio informativo della Casa Bianca.

Biden ha a lungo rifiutato l’iniziativa di alcuni democratici progressisti di “definanziare la polizia”. I sondaggi mostrano che gli americani considerano il crimine una delle principali sfide che il paese deve affrontare e Biden sta tentando di sostenere i democratici, in quelle che dovrebbero essere elezioni di medio termine combattute all’ultimo respiro a novembre, che determineranno se i democratici manterranno o meno il controllo del Congresso.

Biden spenderebbe 3 miliardi di dollari per aiutare le comunità a ripulire gli arretrati giudiziari e istituire task force per condividere le informazioni delle varie intelligence, con un occhio alla riduzione della violenza armata. Il suo piano imporrebbe anche sanzioni più severe per il traffico di fentanil per tentare di bloccare in un’epidemia di overdose di droga.

Per contrastare il furto organizzato al dettaglio, il piano chiede al Congresso di approvare una legislazione per richiedere ai mercati online come Amazon di verificare le informazioni di venditori di terze parti e di imporre la responsabilità ai mercati online per la vendita di beni rubati sulle loro piattaforme.

Il piano di Biden stabilisce un programma di sovvenzioni di 15 miliardi di dollari chiamato Accelerating Justice System Reform, che le città e gli stati potrebbero utilizzare nei prossimi 10 anni per perseguire strategie per prevenire la criminalità violenta, e alleviare il carico sulla polizia identificando situazioni non violente che potrebbero allievare il compito degli specialisti, ha affermato la Casa Bianca.