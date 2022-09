Il Manchester United vince ancora, Leicester Ko

Non solo grandi acquisti, il Manchester United ha iniziato anche a vincere e convincere, contro il Leicester è arrivata la terza vittoria consecutiva ancora a segno Jadon Sancho con Cristiano Ronaldo che entra soltanto nella ripresa disputando una buona partita



Alla fine nonostante le tante voci di mercato Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United e per la prima volta dopo addirittura 20 stagioni consecutive il portoghese non giocherà la tanto amata Champions League.

Dopo un inizio di stagione da incubo però i Red Devils sono in netta ripresa e con quella di ieri hanno raggiunto la terza vittoria consecutiva portandosi da soli al quinto posto in classifica.

Il grande mercato fatto dal club di Manchester obbliga Erik Ten Hag a disputare una grande stagione con l’obiettivo di riportare il club inglese a competere per i massimi livelli in Premier League e , soprattutto, a tornare a giocare la Champions League il prossimo anno.

Il Manchester United supera il Leicester

In queste prime uscite stagionali Erik Ten Hag sembra essere finalmente riuscito a compattare il proprio gruppo creando una difesa solida ed un attacco trascinato dalla tecnica di Marcus Rashford e Jadon Sancho, in gol anche ieri.

Nella sfida contro il Leicester gli occhi erano puntati su Cristiano Ronaldo che è subentrato soltanto nel secondo tempo sfiorando il gol con una bella sforbiciata al volo su cross di Dalot.



La strada sembra finalmente quella giusta per i Red Devils che ora inseriranno nella formazione titolare gradualmente anche i nuovi acquisti Casemiro ed Antony in una rosa che, almeno sulla carta, sembra decisamente competitiva per le prime posizioni della Premier League.

Ora il Manchester United è atteso alla grande sfida contro l‘Arsenal capolista in un match che ci dirà tanto sulle reali ambizioni dei ragazzi di Ten Hag.

I gunners sono stati fin qui perfetti collezionando 5 vittorie e prendendosi in solitaria la vetta della classifica.

Chiarita, almeno per ora, la questione Cristiano Ronaldo i Red Devils proveranno a risollevare una stagione che sembrava partita malissimo ma che ora si sta mettendo nei giusti binari.

L’ingresso in rosa di Casemiro ed Antony porterà qualità e fisicità ad una squadra che ha tutto per disputare un grande campionato e riprendersi la Champions League.

Ten Hag dovrà essere bravo a gestire Cristiano Ronaldo che, se messo nelle giuste condizioni, può essere ancora devastante nelle partite più delicate ed importanti.