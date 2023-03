Biathlon, il trionfo di Lisa Vittozzi. Sua la Coppa del mondo di specialità nell’individuale

L’azzurra del biathlon Lisa Vittozzi ha vinto per la seconda volta in carriera la Coppa del mondo di specialità. Sulla neve di Oestersund ha conquistato la sfera di cristallo nell’individuale 15 chilometri.

Gara pazzesca dove a trionfare è stata l’altra campionessa italiana Dorothea Wierer.

Il trionfo azzurro

Lisa Vittozzi si è aggiudicata la Coppa del mondo di specialità 2022-2023 nella gara individuale del biathlon. Un trionfo atteso, perché prima di questa tappa era al comando nella classifica con 15 punti di margine sulla seconda, ma non scontato viste le agguerritissime avversarie che ha dovuto affrontare.

Sulla neve del circuito svedese di Oestersund, Vittozzi ha chiuso al secondo posto che le è poi bastato per vincere il titolo di nuova regina della 15 chilometri. A vincere la tappa è stata Dorothea Wierer per una doppietta azzurra meravigliosa. Entrambe le italiane sono state molto veloci sugli sci, ma a fare la differenza è stata ancora una volta la perfezione ai quattro poligoni di tiro. Entrambe non hanno commesso errori, né a terra né in piedi, totalizzando complessivamente 20 su 20 con la percentuale del 100% di riuscita.

In aggiornamento