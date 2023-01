Dopo l’arresto del latitante Matteo Messina Denaro, i carabinieri dei Ros hanno individuato e setacciato, palmo a palmo, il covo del super boss.

Il covo si trova a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Campobello è il paese di Giovanni Luppino, l’uomo che, ieri mattina, ha accompagnato il boss alla clinica Maddalena dove è scattato il blitz. Alla perquisizione ha partecipato personalmente il procuratore aggiunto Paolo Guido, che da anni indaga sul potente boss.

Trovato il covo di Matteo Messina Denaro

Dopo l’arresto del boss di Cosa Nostra – Matteo Messina Denaro – avvenuto ieri mattina, il lavoro dei Carabinieri dei Ros è andato avanti senza sosta per tutta la notte. Nelle scorse ore i militari hanno individuato il covo del latitante. Il covo si trova a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Alla perquisizione ha partecipato personalmente il procuratore aggiunto Paolo Guido, che da anni indaga sul potente boss.

Prima di essere arrestato, Matteo Messina Denaro aveva raggiunto Palermo proprio da Campobello di Mazara, paese di Giovanni Lupino, anche lui finito in manette. Lupino è l’imprenditore agricolo, incensurato, considerato il fiancheggiatore del boss. La zona tra Campobello e Castelvetrano, paese di Messina Denaro, è stata battuta palmo a palmo. Nelle ricerche sono state utilizzate anche delle ruspe.

Si cercano i fiancheggiatori

Intanto i carabinieri sono al lavoro per individuare eventuali fiancheggiatori del boss. In primis Andrea Bonafede, sotto il cui nome si celava il boss sanguinario di Cosa Nostra. I militari stanno indagando per chiarire la sua posizione e accertare se Bonafede fosse a conoscenza o meno del furto d’identità.

Negli anni di latitanza di Matteo Messina Denaro decine di persone sono state arrestate con l’accusa di favoreggiamento. Una strategia investigativa, quella di far terra bruciata attorno al ricercato, che ha dato suoi frutti. Si indaga anche sugli eventuali contatti nella clinica in cui il boss si stava curando e in cui ieri mattina è stato arrestato in flagrante.

Tanti sono ancora i quesiti da sciogliere e su cui ora indagare. Quesiti che per chi indaga da anni in parte hanno già risposte. De Lucia in conferenza stampa ha evidenziato anche come sia risaputo che “fette della borghesia” per molto tempo abbiano fatto parte della rete dei favoreggiatori.